Fernando Gambera, secretario de relaciones internacionales del PIT-CNT, dijo a la diaria que los nuevos requisitos para los migrantes extra Mercosur que quiera tener la ciudadanía uruguaya son contrarios “a lo que ha sido una política de Uruguay de puertas abiertas a los migrantes”.

Este jueves el semanario Búsqueda informó que el Ministerio del Interior cambió el monto económico que un extranjero debe demostrar tener para obtener la regularización de su estadía y para poder sacar la cédula de identidad. Antes el ingreso era el equivalente a un salario mínimo nacional ($16.300 mensuales), pero desde septiembre pasó a ser el equivalente a una canasta básica individual ($26.800).

“Uno podría preguntarse si ligado a este decreto habrá otro del Ministerio de Trabajo diciendo que el salario mínimo nacional a partir de ahora será esa canasta básica individual, porque de lo contrario tendrían que deportar uruguayos”, comentó el integrante del PIT-CNT.

Gambera dijo que de no ser así llega a la conclusión de que lo que hay es discriminación, “lisa y llana”. “Se le pide a los migrantes que ganen 10.000 pesos más que los nacionales para tener la residencia, esta medida es par ciudadanos extra Mercosur, o sea para los cubanos, dominicanos, venezolanos. Pero al mismo tiempo a los ciudadanos del Mercosur, en especial a los argentinos que son ricos y tienen plata, se los estimula a venir y bajan los requisitos de residencia”, afirmó.

Uno de los cambios que benefician a los ciudadanos del Mercosur es la reducción del valor de la propiedad que una persona tiene que tener para acceder a la residencia fiscal; antes se pedía que fuera de 1,7 millones de dólares y ahora se exige que sea de 380.000 dólares; la inversión mínima para hacer negocios también bajó, de 5 millones de dólares a 1,6 millones de dólares, con un mínimo de 15 empleados a cargo; se amplió, además, de 5 a diez años la exoneración impositiva sobre las rentas obtenidas en el exterior; y se pasó de exigir una residencia mínima en Uruguay de seis meses al año a dos.

Gambera pidió que el decreto para los cuidadnos que no son del Mercosur se revea en el Consejo Consultivo Asesor de Migración -organismo asesor de la Junta Nacional de Migración- conformado por varias organizaciones, entre ellas el PIT-CNT.

“Sería razonable que por lo menos se pudiera conversar en ese ámbito y después, si hay que hacerlo, tomar algún tipo de decisión”, dijo. Para Gambera se exige más a quienes vienen a realizar empleos precarios o vulnerables. Esto es un filtro y eso es discriminación”, sentenció.

“Lo que corresponde es que Uruguay tenga la actitud que ha tenido hasta ahora, que es, hasta donde dan las posibilidades, darle a los migrantes la mejor cobertura. No parece razonable poner una exigencia de ingresos que no se le pide a un nacional. Habría que dejar en suspenso ese decreto y buscar consenso sociales más amplios”, comentó.

Sobre la precariedad en la que viven algunos de los migrantes, el sindicalista contó que en la olla solidaria que organiza Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), que funciona los martes y jueves en la Ciudad Vieja, la mitad de las personas que van a comer son de otros países, “no debe ser por decisión propia que van a una fila para tener un plato de comida los martes y jueves”.

Con relación a los migrantes venezolanos destacó que “la decisión de migrar en un derecho individual que toma la persona por distintas razones. Así como hay venezolanos que deciden migrar hay muchos venezolanos, como cubanos, que deciden no hacerlo. Hay que reivindicar los dos derechos. Todos tenemos opiniones, la situación política en Venezuela es un debate abierto al que no tengo por qué rehuir, pero en realidad después de que llegaron a Uruguay para el PIT-CNT son un trabajador más y pretendemos llegar a ellos y convencerlos de que tienen un lugar como trabajadores y, en lo posible se deberían afiliar. No le vamos a estar preguntando sus opiniones con relación a Venezuela. Primero que nada son laburantes acá”, aclaró.

En la actualidad la central sindical tiene una Comisión de Migrantes que trabaja junto a la Secretaría Relaciones Internacionales para tener mayor presencia. Gambera dijo que las ramas con más migrantes son el comercio y la construcción.

Rechazado En la nota que publicó Búsqueda el jueves integrantes del Ministerio del Interior informaron a ese medio que el criterio es “laxo”, y no rechaza de manera automática aquellas personas que no demuestra ingresos mensuales de $26.800. También, aseguraron que desde que está vigente el nuevo criterio se aceptaron residencias a personas con ingresos menores. En tanto, este viernes circuló por la redes sociales una carta emitida el 14 de octubre en la que se rechaza el ingreso al país a una persona que no llega cubrir el dinero exigido. “En este estado se le concede vista por plazo de diez días hábiles para aportar la documentación necesaria para el trámite a saber: medios de vida en las condiciones establecidas. Cumplido ese plazo sin haber aportado la documentación requerida, se elevará la presente gestión sugiriendo la denegatoria de la residencia incoada”.

