El Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (CORFFAA) pidió al intendente interino de Maldonado, Jesús Bentancur, que se disculpe por las declaraciones que hizo el miércoles en rueda de prensa cuando, en referencia a los controles que debe llevar adelante la comuna fernandina por el coronavirus, dijo que una posibilidad es que los realice el Ejército “con otra vestimenta que no hiera la sensibilidad de la gente”.

El jerarca afirmó, según consta en un video que publicó la Intendencia de Maldonado en su canal de Youtube y divulgó Telemundo, que “la gran preocupación” de cara a la temporada estival “es que la gente que entra a hacer la cuarentena” preventiva por covid-19 incumpla la medida de confinamiento. “La gente llega, deja las valijas y sale. No hay un control. Si nosotros no logramos un control diario de esa gente que está en cuarentena indudablemente vamos a estar en un problema grande esta temporada”, advirtió Bentancur.

En su opinión, una posible solución es “generar un sistema, no sé si a través del Ejército, con otra vestimenta que no hiera la sensibilidad de la gente, que diariamente llegue a los departamentos donde sabemos que hay gente que tiene que estar en cuarentena, golpee y solicite los documentos, para saber que están ahí adentro”. “La gente como sabe que no la controlan llega, deja la valija, se va al supermercado, al restorán a comer, y eso no puede pasar”, consideró Bentancur.

Para CORFFAA, de las declaraciones del intendente nacionalista “se desprende que el uniforme de los integrantes de las Fuerzas Armadas es de algún modo ofensivo o intimidante para la población”, lo cual “agravia profundamente a nuestras Instituciones y sus integrantes”, según manifestó en un comunicado publicado por 970 Noticias de radio Universal.

“Las FFAA no tienen ‘ropa diferente’, tienen uniforme, el cual lucen y portan orgullosos en el país y el resto del mundo. El intendente debería aclarar sus dichos y dar las disculpas correspondientes a quienes diariamente prestan servicio a la Patria con honor y dignidad, por lo cual son reconocidos, incluso fuera de fronteras”, finaliza la misiva. la diaria intentó comunicarse con Bentancur pero no obtuvo respuesta.