Una delegación del PIT-CNT se reunió este martes con autoridades del Frente Amplio (FA) en La Huella de Seregni para plantearles que la fuerza política adhiera a la convocatoria para el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC). Los representantes del FA trasladarán el planteo al Plenario Nacional que se realizará este sábado, pero difícilmente se tome una resolución al respecto ese día, según supo la diaria.

El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a la diaria que la Mesa Representativa Nacional Ampliada de la central sindical encomendó al Secretariado Ejecutivo “iniciar gestiones para que haya una confluencia importante y amplia” para la instalación de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la LUC, y que en ese marco se solicitaron reuniones a “todos los partidos con representación parlamentaria”, pero hasta el momento sólo accedió el FA.

Abdala consideró que el apoyo del FA en esta empresa “es importante”, así como el de “todas aquellas fuerzas políticas que quieran confluir en este objetivo”. En ese sentido, manifestó que tiene la “expectativa” de que la coalición de izquierda “adopte una resolución en esa dirección”.

La vicepresidenta del FA Blanca Elgart afirmó que no se respondió al planteo del PIT-CNT en la instancia de hoy, sino que “sólo se los escuchó” y se trasladará lo manifestado al Plenario Nacional del sábado. No obstante, adelantó que difícilmente se tome una resolución ese día: “Recién ahí vamos a informar del planteo. Cuando nosotros tengamos una postura como Frente los vamos a llamar y vamos a charlar de nuevo”, señaló. Por otro lado, dijo que el FA expresó su postura sobre la LUC “cuando se discutió en el Parlamento; la prueba es que votamos en general negativo”.

“Cada cartel se va a convertir en 100.000 firmas”

El secretario general del PIT-CNT se refirió al cartel que apareció colgado en la mañana del martes en la entrada del liceo Dámaso Antonio Larrañaga, en el barrio La Blanqueada. El dirigente calificó el hecho de “lamentable” y “preocupante” porque “la Juventud Uruguaya de Pie tiene una tradición de violencia y de escaso apego a las reglas democráticas”, y recordó que “en el período anterior de su existencia tenía la misión de ir a golpear estudiantes y militantes, principalmente del movimiento estudiantil”.

Abdala consideró necesario que “las autoridades que se encargan de la seguridad pública estén muy atentas a estas manifestaciones de odio y que no puedan avanzar”, pero también afirmó que “el movimiento obrero y popular no se amedrenta con este tipo de cuestiones”. “Si el objetivo de esto es que nosotros paremos de actuar, en particular, sobre la LUC, cada cartel de ellos se va a convertir en 100.000 firmas”, aseveró.