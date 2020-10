Si bien las autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) aseguran no tener información al respecto, en el sector de televisión para abonados de la Asociación de la Prensa Uruguaya hay preocupación por el posible cierre de la empresa Multiseñal.

El presidente de ese sector del gremio, Gonzalo Brando, dijo a la diaria que la firma aún no ha comunicado formalmente la noticia a los trabajadores, pero en una instancia tripartita, Nuevo Siglo, Montecable y TCC manifestaron su intención de absorber los abonados de Multiseñal. El dirigente indicó que “la mayoría de los abonados de Multiseñal no se encuentran en zonas cableadas sino en la periferia”, y acceden al servicio a través de antena, y además de esta empresa solo las multinacionales Cablevisión y DirecTV brindan este tipo de servicio, por lo que no está claro cómo se repartirán a los usuarios.

Este jueves el ex director nacional de telecomunicaciones Gustavo Gómez publicó en su cuenta de Twitter que la empresa cerraría de forma “inminente”.

Sin embargo, las autoridades de la Ursec no tienen novedades. La presidenta del organismo, Mercedes Aramendía, dijo a la diaria que no han tenido “ninguna información” respecto al posible cierre de Multiseñal, aunque detalló que la empresa tuvo algunos problemas luego de una subasta de espectro de banda de 2.6 que se hizo en diciembre del año pasado. “En abril, en plena pandemia, Antel quiso prender las radiobases porque el tráfico se disparó muchísimo, y al prenderse destapó un gran problema que heredamos: si Antel y Movistar prenden las radiobases de 2.6 que compraron en la subasta de 2019, Multiseñal y más de 15 empresas del interior del país vieron muy afectados sus servicios”.

Según Aramendía, los usuarios informaron sobre la situación, “y ahí nos enteramos que Multiseñal había recurrido los diversos actos vinculados con la subasta del espectro, y que esos recursos no habían sido considerados, lo que generaba una situación compleja para la administración, porque no se habían hecho los procesos de la mejor forma”. La jerarca aseguró que luego de eso se ha estado dialogando con Multiseñal y el resto de las empresas “tratando de resolver la situación, para proteger a los usuarios, a sus trabajadores y a las firmas”, y que se “tomaron medidas” para “garantizar que los servicios no se vean afectados”.

En una misma línea que Aramendía, el vicepresidente de la Ursec, Gustavo Delgado, también aseguró que no hay “nada formal” respecto a un posible cierre de Multiseñal.

Contexto “complejo” del sector

Por otra parte, Brando criticó que en el contexto complejo que atraviesa el sector, con pérdidas de puestos de trabajo y precarización laboral, las empresas “no se preocupan por repartirse a los trabajadores pero sí a los abonados”.

El sindicalista recordó que el 30 de setiembre Equital despidió a 18 trabajadores y ya había despedido a otros 20 dos meses atrás, y Montecable desvinculó a otros 28. “Nosotros vemos que en un sector que no fue afectado por la pandemia, que no está en crisis, hay rebaja salarial y pérdida de puestos de trabajo. Los abonados se van a repartir, las tareas se siguen haciendo”, apuntó.