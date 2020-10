El proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que ya tiene media sanción, entrará al Senado el martes. Uno de los capítulos en los que se hizo más foco y que trajo más debate durante su tratamiento en Diputados fue el de la educación, en particular, los recursos que se le asignan a la Universidad de la República (Udelar), y parece que sucederá lo mismo en la cámara alta.

A principios de octubre el diputado nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la comisión que estudiaba el proyecto, había señalado que la Udelar recibiría un incremento de 300 millones de pesos para la descentralización y seis millones de pesos para cargos de alta dedicación. Finalmente, según como fue aprobado el proyecto en Diputados, la Udelar recibirá recursos destinados al programa de dedicación total y para la descentralización de 75 millones de pesos en 2021, 194 millones de pesos en 2022, 320 millones de pesos en 2023 y 430 millones de pesos en 2024.

Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, adelantó a la diaria que en la cámara alta su partido tratará de mejorar algunos aspectos del proyecto, y si bien todavía no lo discutieron, entienden que los aumentos que se le dieron a la Udelar “son insuficientes”, por lo tanto, “a lo largo del quinquenio se podrían escalonar unos complementos”. Agregó que estudiarán cómo poder mejorar esos recursos y de dónde se podrán quitar. “El presupuesto es un trabajo de ingeniería: hay que sacar de un lado para poner en otro. Porque si no es muy fácil decir ‘más presupuesto para esto y lo otro’; nos encantaría, pero sabemos que eso no es una cuestión del Parlamento sino del Poder Ejecutivo”, finalizó.