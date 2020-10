La Cámara de Representantes comenzó este domingo a discutir el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el período 2020-2025, remitido por el Poder Ejecutivo, que salió de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda con 723 artículos y algunas modificaciones. En la sesión especial, que al cierre de esta edición no había finalizado, los representantes del oficialismo defendieron la propuesta y su énfasis en el ahorro, basando su argumentación en un escenario económico que definieron como adverso y adjudicaron, principalmente, a la mala gestión de los gobiernos frenteamplistas.

Por su parte, la oposición consideró que el presupuesto “les da la espalda a las necesidades del pueblo” y descarga sobre asalariados, pasivos y pequeños comerciantes “un ajuste muy importante”, que va a repercutir en “un achique enorme de la economía”.

“Estamos ante un cambio filosófico que cambia el paradigma de los últimos 15 años”, aseguró el diputado nacionalista Sebastián Andújar, encargado de exponer el informe en mayoría, en un discurso que se extendió durante más de una hora. El legislador sostuvo que el proyecto elaborado por el gobierno “apunta al crecimiento económico como la gran salida para los problemas que tiene el país” y que para conseguirlo “se tienen que corregir las cuentas públicas”, por lo que, grosso modo, la propuesta es “tratar de bajar el déficit fiscal”. En ese sentido, indicó que la intención del gobierno es reducir el déficit, “cercano a 7%”, hasta llegar a 2024 a una cifra de 2,7%. Por otro lado, se propone bajar la inflación, “que actualmente ronda el 9,5%”, y llegar a 3,7% en 2024.

Andújar reconoció que “estas puntualizaciones traen como consecuencia no tener incremento presupuestal”, pero responsabilizó al Frente Amplio (FA) y sus sucesivas administraciones por las medidas restrictivas del gasto que enmarcan el proyecto. “El descontrol de los gastos en los últimos diez años y la desidia sobre el patrimonio de los uruguayos incide en este presupuesto”, sostuvo el diputado, que aseguró que a nivel parlamentario se va a “defender este presupuesto con conocimiento de causa”, pero también a “realizar los cambios que correspondan” si se “demuestra” que hay “perjuicios” para la ciudadanía.

“La oposición hace un discurso de que por no tener incremento este presupuesto se basa en recortes o ajustes; hasta ahora no hemos escuchado o no se ha especificado dónde está el recorte, qué política no se va a poder implementar y a qué uruguayo vamos a perjudicar por ese recorte”, manifestó Andújar, que también señaló como una “nota resaltante” de este presupuesto la “ausencia de impuestos”. “Ese es un compromiso de campaña, eso es coherencia política”, consideró.

Por otra parte, el representante de la coalición destacó el gasto económico realizado por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria, el cual aseguró que “hoy alcanza casi los 800 millones de dólares”, es decir, casi 1,6% del producto interno bruto (PIB), y pidió a los uruguayos que “no desconozcan” este “esfuerzo que ha hecho el gobierno”. En su turno, el miembro informante del FA, Alejandro Sánchez, recogió el guante y aseguró que este punto “es falso”, dado que “esa no es la cifra manejada en la exposición de motivos” del proyecto, “donde se estima que el Fondo Coronavirus alcanzará los 778 millones de dólares al final del año”.

“La señora ministra [de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche] nos informó en comisión que lo que se lleva gastado hasta ahora es poco más de 400 millones de dólares. Por eso Uruguay está tan atrás y tuvimos la vergüenza de discutir con la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] a ver dónde estábamos”, alegó Sánchez. También señaló que incluso si se cumpliera con esa meta se estaría “muy lejos del promedio de América Latina, que está en 4 puntos del PIB”.

“Prendieron la motosierra”

“El gobierno nos dice que va a cambiar su paradigma. El cambio de paradigma nosotros lo comprendemos: es que prendieron la motosierra”, ironizó el legislador del Movimiento de Participación Popular al leer el informe en minoría del FA. El diputado consideró que “este presupuesto no tiene impuestos, pero tiene achicamiento de salarios” y de “poder adquisitivo”, lo que, en su opinión, se traduce en un “recorte” generalizado. Este proyecto “les da la espalda a las necesidades del pueblo y descarga básicamente sobre los asalariados, los pasivos y los pequeños y medianos comerciantes, industriales y empresarios de Uruguay un ajuste muy importante”, argumentó Sánchez.

“Estamos discutiendo el presupuesto que se va a aplicar en el futuro, pero la fundamentación del gobierno, de su recorte y de su ajuste se fundamenta en el pasado”, sostuvo Sánchez, en referencia a las críticas del diputado Andújar a las gestiones frenteamplistas en materia económica. Para el legislador emepepista, estos argumentos “tratan de justificar lo que decidieron llevar adelante, que es el achicamiento del Estado”. Asimismo, sostuvo que esta iniciativa ignora las “brutales transformaciones” que está viviendo el país como consecuencia de la pandemia: “Para el gobierno este es un impasse transitorio que pronto va a desaparecer porque ya estamos entrando en la nueva normalidad”.

Por otra parte, Sánchez señaló que “este presupuesto consolida un enorme poder concentrado en la Presidencia de la República” y el Ministerio de Economía e incluye “partidas que están en el aire”, de las cuales “nadie puede afirmar que se vayan a llevar a cabo, porque se establecen artículos donde se faculta al Poder Ejecutivo a no actualizarlas”, y cuestionó la “pirueta argumentativa” del oficialismo, que a su entender sostiene que “el recorte de 15.000 millones de pesos de gasto público no va a tener consecuencias”. “Es una especie de credo”, expresó.

El diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust anunció que su partido va a acompañar el proyecto, pero adelantó que no votará algunos artículos, como por ejemplo el 628, que transfiere el Plan de Mejoramiento de Barrios a la órbita de Presidencia, por considerar que se trata de “una competencia del Ministerio de Vivienda [y Ordenamiento Territorial]”. Lust sostuvo que este proyecto “tiene alguna norma inconstitucional”, aunque agregó que “todos los presupuestos son inconstitucionales”. Su compañero de bancada Álvaro Perrone destacó positivamente el aumento de salarios para los funcionarios de los escalafones más bajos del Ministerio de Defensa Nacional, pero aseguró que este aumento “no conforma” a CA, por lo que esperan “que al final de este presupuesto se logre alguna otra mejora en esta materia”.

El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, también anunció que su partido acompañará en general el presupuesto, pero señaló que no votará el artículo que incrementa la cantidad de cargos de coroneles y generales. El representante del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, adelantó que también votará el proyecto pero acompañará aproximadamente “75% de los artículos”, de la “misma forma” que lo hizo con la ley de urgente consideración. En tanto, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, sostuvo que su partido va a votar el proyecto por entender que es una propuesta “adecuada a la realidad en un contexto de crisis”.