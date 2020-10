Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado conversaron en la última sesión sobre un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) en la legislatura pasada y que volverá a estudiarse, que obliga a quienes ocupan cargos electivos y de confianza política a presentar un certificado que demuestre que están el día con sus impuestos ‒tanto ante la Dirección General Impositiva (DGI) como ante el Banco de Previsión Social‒.

Las expresiones denotaban consenso para darle curso en las próximas semanas, sin embargo el senador de Cabildo Abierto (CA), Gonzalo Ferreira Sienra ‒suplente de Guido Manini Ríos e hijo del histórico dirigente nacionalista Wilson Ferreira Aldunate‒fue contundente en su rechazo a la iniciativa.

“No puedo evitar sentir retorcijones ante estas cuestiones, porque hemos derivado, poco menos, en que tenemos que ser espías de nuestra sombra. ¿Somos una especie de brazo extendido de la DGI?”, manifestó Ferreira Sienra. Agregó que estaba “radicalmente en contra” de la disposición.

“Esto no es la DGI, es el Parlamento y los ciudadanos no son sospechosos de nada, son ciudadanos. Entonces, que se rompa la cabeza la DGI investigando lo que se le dé la gana, pero no puede ser que utilicen de inspector de hacienda a los escribanos. Creo que si esto hubiera pasado en la época de Artigas nos hubiera degollado a todos, con perdón de la expresión, pero con muchas ganas de que fuera así. Me parece que es una barbaridad”, indicó el senador suplente de CA.

También realizó analogías sobre la medida a estudio: “Contrato a un pintor para que trabaje en casa y si le debe a la empleada de la pinturería resulta que me vienen a embromar a mí. ¿Somos todos detectives? Cuando era chico nos decían: ‘¡Qué horrible el régimen nazi; Stalin; que los hijos delataban a los padres o la mucama de repente decía algo y terminan mandando a Siberia a su empleador!’. ¿Somos eso? ¡No, señor! No estoy de acuerdo, que se las arregle la DGI, y si no la disolvemos antes”.

Estas expresiones generaron la respuesta del presidente de la Comisión de Hacienda, el nacionalista Jorge Gandini: “No lo quiero calificar, señor senador, pero son debates que ya se han dado en el Parlamento y estamos hablando de una institucionalidad que se ha ido creando” en materia de contralor al sistema político, y la discusión actual es “si se agrega un elemento de transparencia más”. Ante esto, Ferreira Sienra se limitó a decir que “es innecesario” el agregado a estudio.

Desde el FA, la senadora Sandra Lazo defendió la iniciativa y sostuvo que más allá de alguna modificación que se pueda acordar ‒en la Comisión se habló de limitarlo a obligaciones personales y no a sociedades con más de un miembro‒ se trata de “dar una necesaria señal como representantes políticos del Estado hacia la ciudadanía en lo que respecta al cumplimiento de los deberes tributarios”. Indicó que esto cobra relevancia en momentos donde “la opinión pública de alguna manera cuestiona el accionar del sistema político”.

Mario Bergara, también senador de la oposición, explicó que “en el proyecto de ley no están planteadas las consecuencias de no estar al día [con los impuestos], porque es una cuestión que apunta más a la transparencia que a que haya consecuencias”.