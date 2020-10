Silvina Brocal, secretaria general del Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP), dijo a la diaria que el 25 de octubre vence la prórroga para más de 1.300 asistentes personales que aún no fueron convocados para hacer el curso de capacitación, pero que de todas maneras están trabajando. En tanto, las autoridades aseguran que la prórroga se renovará, aunque el sindicato dijo que no hubo una comunicación oficial.

Estas personas se amparaban en prórrogas otorgadas por las autoridades que les permitían ejercer su tarea mientras esperaban el llamado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Esta situación no es nueva ‒se vienen aplicando prórrogas desde hace dos años‒, pero ahora el sindicato advierte que las autoridades no recibieron a sus representantes. Brocal dijo que pidieron varias entrevistas con la directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), Gabriela Bazzano, pero no obtuvieron respuesta.

El que sí tuvo una reunión con SUAP fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Sobre ese encuentro, la dirigente del sindicato contó que fue hace dos meses y el ministro no estaba muy al tanto del programa ni de las prórrogas. “No entendía mucho lo de la prórroga y fuimos nosotros, como sindicato, que le explicamos”, contó. Además, dijo que Mieres les prometió una respuesta en una semana pero “ya pasaron dos meses y no hemos tenido absolutamente nada”.

Brocal añadió que en un momento se había manejado la posibilidad de que se empezaran a convocar los cursos en la medida de que se superara la situación de covid-19. “Algunos se retomaron, pero faltan muchos trabajadores que están amparados en la prórroga de un año” y quedarían automáticamente sin trabajo si no hay una renovación.

Sostuvo que tampoco es claro el criterio que están aplicando para los llamados, una situación que se agrava en el interior del país. “Tenemos el caso de Maldonado, en el que hay un montón de compañeros que está sin la capacitación y trabajan en centros educativos, con todo lo que eso implica, como tener un vínculo con los niños y los centros educativos, poder aliviar la tarea de la maestra y promover la autonomía del niño”, comentó.

Sobre la posibilidad de que no se llegue con los tiempos, Brocal dijo que no sólo les preocupa las pérdidas de las fuentes laborales, sino también que las personas que están en el programa “quedarían si su asistente personal, con quien ya han generado un vínculo”.

La secretaria general del sindicato comentó que hay “compañeras que están haciendo la capacitación con dinero del presupuesto anterior y ahora se están pagando el boleto para ir a estudiar: eso deja reflejado el recorte que hubo”.

Brocal advirtió: “Si no tenemos respuesta en el correr de esta semana, sin lugar a dudas vamos a estar tomando medidas”. Dijo que harán una concentración en la que convocarán no sólo a los cuidadores y las cuidadoras, sino también a las personas beneficiarias del programa. “Los usuarios y sus familias también se están organizando. Va a ser una convocatoria masiva”, agregó.

Con relación al presupuesto, comentó que “hay un recorte progresivo en el Mides. Estamos hablando de que en la actualidad hay 6.370 beneficiarios del sistema, y al finalizar el quinquenio ese número va a bajar a la mitad: eso implica un escenario desastroso, por las personas que van a quedar sin el servicio y por los trabajadores que van a perder su empleo. Ellos [las autoridades] hablan de mantener la plantilla de trabajadores, dicen que los asistentes personales van a seguir trabajando, pero cerraron las postulaciones en agosto, por lo que, en caso de fallecimiento, o si el usuario le da de baja a un cuidador, ¿qué garantía tenemos los trabajadores de poder conformar un nuevo binomio? No hay ninguna garantía, y tampoco explican cómo va a ser la modalidad de trabajo”, subrayó.

Recordó que la Ley 19.353, que creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), establece el derecho a ser cuidado y cuidar. “Con eso se abrieron las puertas para que las mujeres nos incorporemos al mercado laboral. Era un trabajo invisibilizado, que no era remunerado, y a través del SNIC se formalizó y capacitó, brindando cuidados en cantidad y calidad. Esto [el presupuesto] es un notorio retroceso”, concluyó.

Por su parte, Bazzano aseguró a la diaria que en el primer comité consultivo del SNIC se les informó a los trabajadores que la prórroga se va a dar, y explicó que se habían suspendido por la pandemia.

“Se va a extender un año para que lo puedan hacer bien. Si lo extendemos hasta diciembre, diciembre es mañana. Se va a extender para todos los que están por terminar el curso y estaban trabajando. Me llama la atención... O el delegado del sindicato que estuvo en el consultivo no les informó bien, o no sé”. La jerarca dijo que ya que es un derecho que tienen adquirido.