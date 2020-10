El ex presidente de la República Tabaré Vázquez aceptó comparecer en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que citó al ex mandatario para declarar sobre lo actuado respecto de las actas del tribunal de honor militar de 2006 en las que Gilberto Vázquez confesó haber ejecutado y torturado en la dictadura, pero anunció que “por razones obvias” no lo hará de manera presencial, sino que responderá las preguntas por escrito, según informó Subrayado.

“Por razones obvias de amplio conocimiento público no lo haré de manera presencial, por lo tanto solicito que las preguntas que se me quieran plantear me las hagan llegar por escrito, a las que responderé de la misma manera”, respondió Vázquez ante la solicitud de los legisladores. La decisión fue criticada por uno de los representantes de la coalición en la comisión, el senador nacionalista Jorge Gandini, quien dijo a El País que “hubiera preferido” que Vázquez respondiera por Zoom, dado que la modalidad por escrito no permite la repregunta y “le quita mucha riqueza al intercambio”.

El matutino informó que la ministra de Defensa de ese entonces, Azucena Berruti, declinó la invitación “en razón del tiempo transcurrido” y de sus “actuales 91 años de edad”. “No tengo recuerdo alguno del tribunal de honor por el que se me preguntará y nada puedo aportar al respecto. Por tal motivo, declino la invitación”, sostuvo la ex jerarca.