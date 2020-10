El subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tabaré Hackenbruch, admitió este miércoles que su cartera no tiene programados realojos de asentamientos para 2021. “Por el momento no tenemos reprogramación de realojos [para 2021]; vamos a seguir la política, pero depende de los recursos con que contemos”, expresó el jerarca. “Vamos a continuar con las políticas que son buenas para el país en la medida en que dispongamos de los recursos necesarios, pero tenemos que reconocer la situación que atravesamos: un déficit fiscal importante, una deuda externa tremenda y una pandemia que ha llevado a que los recursos se distraigan a las urgencias y no sólo a las cosas importantes”, afirmó.

Según explicó Hackenbruch, el programa de realojo de asentamientos es financiado en dos tercios por el Banco Interamericano de Desarrollo –por medio de préstamos reembolsables con bajos intereses– y en un tercio por el Estado. “Esos préstamos no son un regalo, y si bien la tasa de interés es baja, eso aumenta la deuda externa”, advirtió el subsecretario, que aseguró que de todas formas “se va a seguir con la política de regularización de asentamientos y se va a continuar con los diferentes programas”, ya que “Presidencia de la República está trabajando fuertemente en la temática, a la que en estos cinco años se le va a dar un impulso”.

El tema ha dado lugar a debate en la interna del gobierno. El proyecto de ley de Presupuesto traslada el Plan de Mejoramiento de Barrios del MVOT a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo que cuenta con el aval de Isaac Alfie, director de este organismo, pero no de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, quien sostiene que el cambio generará “más gastos operativos”.