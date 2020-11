El senador nacionalista Sergio Botana adelantó este miércoles a Televisión Nacional del Uruguay que no acompañará el acuerdo alcanzado entre la Intendencia de Montevideo (IM) y el gobierno respecto de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). “Así no le doy el voto a esto, porque hay mucho en juego y va a quedar mal resuelto. Después de que las cosas se instalan mal es muy difícil cambiarlas”, adelantó.

El senador nacionalista cuestionó la fórmula de gobernanza compartida que anunciaron los senadores Jorge Gandini (Partido Nacional) y Charles Carrera (Frente Amplio) la semana pasada, en la que se determinó que el presidente y el suplente serán elegidos por la IM y el titular y el suplente de la Secretaría General, por el Poder Ejecutivo.

A juicio de Botana, la integración del directorio, que es “donde se decide todo”, no está bien pensada. El directorio se completará por un miembro designado por el Congreso de Intendentes, tres miembros designados por los productores vinculados a la UAM, un miembro designado por las organizaciones vinculadas al comercio mayorista y otro relacionado con el comercio minorista, y un representante designado por los trabajadores.

En ese sentido, Botana cuestionó que “el presidente, que es de la IM, tiene voto doble y con posibilidad de veto, entonces difícilmente algo cambie. De ahí la disconformidad que vienen manifestando los productores y los operadores, y las consecuencias no han llegado al consumidor todavía”, afirmó.

Para el senador nacionalista, no se puede poner de “rehenes a los productores y los consumidores”, porque “un choque político de trenes no le sirve a nadie, esto no es a ver quién tiene más fuerza”, cuestionó. “Nosotros, que le teníamos mucho miedo al desacuerdo entre la IM y el Poder Ejecutivo, que teníamos miedo de que se llevaran puestos a productores y consumidores, ahora le estamos teniendo más miedo al acuerdo”, afirmó.