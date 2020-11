El senador nacionalista Sergio Botana cuestionó el accionar del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y dijo que la actual administración llenó “las estructuras duplicadas en cada lugar” en vez de transferirles recursos a los gobiernos departamentales para que implementen políticas sociales.

“Tal vez nos perdimos la oportunidad de cumplir con nuestra propuesta de organización y de ahorro. Para cumplirla habrá que desarmar lo armado”, escribió Botana en una columna publicada en Montevideo Portal.

El senador cuestionó que a pesar de la asunción del gobierno del Partido Nacional, “los cambios no han llegado”: “El 70% del gasto del Mides se va en sueldos y transferencias fijas a ONG. Las políticas no han cambiado. En todo caso se han reforzado transferencias”, expresó. Además, consideró que la dirección del ministerio “tiene que negociar cada cambio con funcionarios que responden a otra concepción y se dedican a impedir la llegada de nuevas políticas”, expresó.

Botana dijo que está a favor de que exista el Mides, pero “cambiando la vida del necesitado” y no “generando dependencia y pobreza eterna”. “Nuestro programa insistió en la coordinación con los gobiernos departamentales y municipales y con las instituciones de los vocacionales -no con las ONG creadas para el curro-, con el doble objetivo de una atención desde la propia comunidad y el de liberar recursos de la burocracia para mejorar la capacidad de inversión social. Los gobiernos subnacionales ya tienen estructuras de atención social. No existe razón alguna, salvo políticas, para duplicarlas. Se debería transferirle recursos contra resultados concretos. Se apoya la acción y se exige el resultado. Si el resultado no llega, el recurso tampoco”, propone Botana, que asegura que esa fórmula garantiza “menos burocracia y gasto contra resultado”.

Según el legislador, se debe reconocer que el gobierno local está naturalmente más preparado para abordar la solución integral de la vida de las personas y su convivencia, porque es parte de la misma sociedad”. Sin embargo, sostuvo que “se recorrió el camino inverso”. “Con el gobierno local no se compite; se le dan los recursos y se le exigen los resultados. Menos burocracia, más acción. Es lo que prometimos. Hay que hacerlo”, sostuvo Botana.

El ex intendente de Cerro Largo dice que quiere ver “más ejemplos de liceos como el Jubilar y sistemas de becas para el que quiere salir adelante”. “Al negro darle ayudas concretas para pagar la deuda que aún mantiene una sociedad que los tuvo como esclavos hace no tantas generaciones. Lo quiero al lado de la mujer que sola cría a sus niños, ayudándola en su esfuerzo. Lo queremos también en el esfuerzo de recuperar al que algún día cayó en el delito. Un Mides junto al pobre de la campaña”, resumió.