La Cámara Empresarial de Maldonado denunció ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes numerosos incumplimientos del contrato por parte de la empresa concesionaria del aeropuerto de Punta del Este, Corporación América Airports. El miércoles también denunciaron en la comisión que el recinto se encuentra en muy mal estado.

“En los últimos días vimos cómo se inauguraron algunas obras en el aeropuerto de Punta del Este, de las cuales participaron autoridades del nuevo gobierno nacional. Nos llamó poderosamente la atención que no se dieran cuenta o que no se percataran del estado en que se encuentra el aeropuerto en el sentido de su imagen. Hace pocos días estuve por allí y me llama la atención que no se haya visto eso y que no haya interés por parte del gobierno”, comenzó su presentación el presidente de la cámara, José Pereyra.

Según describió, el aeropuerto actualmente “se llueve, está herrumbrada la parte edilicia, las chapas se volaron hace unas cuantas décadas, etcétera”. Además, aseguró que tampoco funciona el sistema para las maletas, por lo que “a veces, los pasajeros que viajan de Punta del Este a Buenos Aires demoran más en salir del aeropuerto -porque el servicio es muy malo- que lo que pasan dentro del avión”. “Esto nos preocupa como imagen de país”, agregó.

Pero quien se encargó de denunciar las irregularidades fue otro integrante de la delegación, el piloto civil Carlos Coeff, que describió que es el Estado “quien tiene que controlar, y lisa y llanamente no controla. No controla el contrato de concesión, no controla desde el punto de vista técnico, no controla desde el punto de vista de la pulcritud ni la presencia del segundo aeropuerto internacional más importante del país”, aseguró.

Coeff recordó que en febrero de 2019 el gobierno anterior extendió la concesión, a su juicio sin constatar el cumplimiento del contrato. “Si se cumpliera con el contrato de concesión, 95% de lo que está sucediendo no pasaría más”, sostuvo. Luego aseguró que “aterrizar en Laguna del Sauce vale más caro que en Carrasco” e incluso que en Miami, agregó que la tasa de embarque subió 84,75% en dólares de 2008 a la fecha, y subrayó que en el aeropuerto “no hay control de ningún tipo”. “Lo que sí es cierto es que si esto continúa, nos vamos a quedar con nada en Punta del Este”, vaticinó.

Entre otras irregularidades, Coeff expresó que si bien la normativa sostiene que los simulacros de emergencia aérea deben hacerse cada dos años, el último se hizo en junio de 2010, cuando él mismo era jefe de operaciones. “¿Por qué? Tal vez la autoridad aeronáutica no lo consideró necesario. Tal vez tengan otro reglamento o tal vez haya un tema de costos. Pero el hecho es que la gente hace diez años que no está entrenada”, aseguró.

Por su parte, el piloto denunció que equipos de Pluna, ente autónomo, fueron vendidos al aeropuerto sin licitación alguna, por una cifra que cuantificó en más de un millón y medio de dólares.

“Obtuvieron equipos de rampa, se trata de equipos que atienden a las aeronaves. Si ustedes viajaron alguna vez, habrán visto que los equipos que atienden a las aeronaves en los aeropuertos se acercan una vez que aterrizan y antes de salir. Esos equipos son de Pluna ente autónomo [...], que brindaba servicios de rampa en el aeropuerto de Laguna del Sauce durante años y que previamente trabajaron en Carrasco. Esos equipos, al principio, fueron alquilados por el concesionario privado, algo que me parece perfecto. Cuando Pluna cerró, el personal muy calificado estaba libre y con equipos para atender aeronaves. Me parece brillante que se los alquilaran al concesionario. Lo que no me parece brillante es que hayan comprado los equipos sin haber hecho una licitación; son equipos de todos nosotros”, dijo Coeff.

Finalmente, el piloto aseguró que el 22 de setiembre de 2015 entregó una denuncia con su propio nombre y firma a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica con “todas las pruebas”, pero jamás tuvo una respuesta.