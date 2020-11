Sebastián Martínez casi fue diputado de Cabildo Abierto (CA) por Rocha, le faltaron menos de 100 votos. A pesar de ser el postulante que mejor votó en el departamento dentro del partido, renunció el viernes a CA, según informó El País. Martínez dijo que decidió irse por la “verticalidad” con la que funciona esta colectividad política. “Ahí todo marcha por órdenes militares. Y acomodaron a todos los militares, coroneles, tenientes coroneles. Y a los que laburamos y le metimos para adelante nos tiraron para afuera”.

Martínez es empresario en varios rubros. Según dijo, tiene negocios relacionados al taxi y la comunicación, y decidió entrar en la política de la mano de CA. Luego de no obtener una banca en el Parlamento, se perfiló como candidato a intendente.

El 5 de enero en Castillos se reunieron los convencionales para decidir quiénes iban a ser candidatos en la disputa departamental, y llegó el mensaje de apoyo del líder del partido, Guido Manini Ríos, para Martín Rodríguez. En ese momento ni Martínez ni Juan Jara, quien fundó la lista 11820, votaron por Rodríguez.

Según Martínez, el titular de la comisión electoral del partido, Eduardo Radaelli, dijo que “se iba a votar de nuevo hasta que ganara el candidato que quería Guido [Manini Ríos], que era el amigo”. “Radaelli y la abogada Sandra Chá eran los que manejaban la convención a gusto de ellos, desde afuera, porque no eran convencionales”, aseguró.

Sin embargo, Radaelli también fue consultado por El País y dijo que en enero “se hizo un cabildo departamental y ahí se expusieron las dos posturas, y ganó la opción de apoyar a Rodríguez”. “Y no se votó absolutamente más nada, tal es así que la persona que quedó fue Rodríguez. No hubo ninguna votación más”, sostuvo, y agregó que según consta en actas, Martínez no participó ya que se excusó por problemas personales.

En febrero, Martínez fue llamado a un tribunal de ética del partido porque luego de que su candidatura a la Intendencia se frustrara, comentó, según su relato en un grupo de Whatsapp que, “esto no es Venezuela para votar tres o cuatro veces hasta que gane el candidato de [Nicolás] Maduro”. A su entender, ese mensaje fue su “sentencia de muerte” en CA. Martínez agregó que el espacio del tribunal de ética de su partido fue “tipo tribunal de honor militar” y “faltaban los fusiles nomás”.

Semanas después de pasar por ese espacio, Manini Ríos le comunicó a él y a Jara sus suspensiones dentro del Partido, y liquidó sus posibilidades de presentarse a la Intendencia, según contó. Agregó que le pidió un trabajo al líder del partido y no obtuvo respuesta: “Todos los que acomodó fueron militares”, remató.