El ex presidente Tabaré Vázquez recibió este martes en su residencia al también ex mandatario José Mujica y a la senadora Lucía Topolansky, y los tres evaluaron con “buenos ojos” la posibilidad de que el ex intendente de Canelones Marcos Carámbula asuma la presidencia del Frente Amplio a partir del año que viene.

“Es una persona de esas que no tienen enemigos, que es de muchísimo consenso y tiene diálogo con todo el mundo”, dijo Topolansky a la diaria, que además destacó que, dado el momento que vive el FA, ahora “es bueno que venga alguien con predicamento”, dado que hay un “grueso de militantes que eran muy chicos cuando ganó el FA por primera vez y no tienen idea de cómo militar siendo oposición”.

Topolansky sostuvo que si bien seguramente la idea de que Carámbula sea candidato único del FA no ha sido discutida orgánicamente ni en la fuerza política ni en el sector que integra, el Movimiento de Participación Popular, se trata de una figura que “despierta consensos”.

“No decidimos nada. Peloteamos ese nombre porque era el nombre que estaba. Los tres hablamos del FA, de la perspectiva del futuro y de lo que hay que plantear en el Plenario de diciembre y el 5 de febrero [en el aniversario del FA]. En ese marco salió el nombre de Marcos, pero no fue una conversación orgánica ni política, sino de componentes de amistad, y soy cauta: no sé si no aparecerán otros nombres”, dijo la senadora.

Topolansky explicó que con Vázquez no se veían desde el cambio de autoridades el 1 de marzo, aunque habla periódicamente por teléfono con el ex mandatario, debido a la pandemia y las precauciones que implica. “Hay que ir recomponiendo la parte presencial de las amistades. La conversación fue desde anécdotas a la Presidencia del FA, hasta cómo iba la cuestión del presupuesto”, explicó.