La directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach, advirtió en diálogo con El País que si la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no le transfería al hospital dinero que le debía el hospital universitario no podría seguir funcionando.

“Esto que ASSE nos debe, que son 99 millones de pesos, son los insumos de noviembre y diciembre y los tenemos que ejecutar antes del 31 de diciembre”, dijo Ubach al diario, y advirtió que si “ASSE no nos paga lo que nos debe de lo producido el año pasado, el hospital no podría funcionar más allá del 10 o el 15 de noviembre”. También contó que se comunicó con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero “parece que no se entiende exactamente el drama que estamos viviendo”.

Si bien el mayor porcentaje de su presupuesto proviene de la Universidad de la República, el hospital también recibe financiamiento a través de un convenio con ASSE. Según informó El País, por los servicios brindados el año pasado ASSE abonó 206 millones de pesos de un total de 305 millones de pesos.

Este domingo, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, aseguró en su cuenta de Twitter que está previsto abonar lo adeudado al hospital universitario. “El pago al Hospital de Clínicas lo vamos a realizar, sus autoridades lo saben. Estamos controlando la deuda según el convenio y su producción. En ASSE vamos a pagar lo que es justo tanto a públicos como a privados respetando convenios. La plata es para los pacientes”. También dijo que la plata es “del pueblo, no nuestra”, y que la obligación de ASSE es “administrar bien”.