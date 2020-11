El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó este viernes al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, cuestionado por la oposición por su rol en el juicio de la minera Aratirí contra el Estado uruguayo.

En una conferencia de prensa en Tacuarembó, Lacalle dijo que este jueves había llamado a Alfie “para darle todo mi respaldo, que ya tenía”. Recordó que el director de la OPP no está en ese cargo “por cuota política”, ya que si bien es representante del Partido Colorado, fue el propio Lacalle Pou quien lo designó: “Tiene todo mi respaldo personal, técnico y político”, subrayó.

Alfie elaboró un informe que presentó en el juicio a pedido de la consultora Ferrere, que defendía a la empresa minera. Acusado de estar “de los dos lados del mostrador” en enero, cuando ya se sabía su designación en el cargo de gobierno, Alfie aseguró que el escrito no entraba “en el fondo ni sustancia” del caso y versaba tan sólo sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay” y los “sectores económicos que podían utilizarlo”.

Sin embargo, según publicó este jueves el semanario Búsqueda que accedió a ese informe, el rol de Alfie fue fundamental para sostener los argumentos de la defensa de la empresa.

Las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) publicaron una declaración en la que sostienen que el director de la OPP “faltó a la verdad ante la opinión pública sobre su rol en el arbitraje multimillonario”.

“Quedó demostrado que su función fue mucho más allá de hacer un racconto histórico sobre el régimen de promoción de inversiones, llegando a expedirse sobre el fondo del asunto y argumentando -tanto a través de su informe como de sus declaraciones en el arbitraje- a favor de los intereses de la minera, para perjudicar económicamente a nuestro país”, sostiene la declaración.

Por su parte, Lacalle Pou dijo: “Lo que supuestamente se dice es que evaluó la conveniencia o no de la inversión. Primero, yo no creo que haya sido así; se le preguntó, y quizás ahí es donde encuentran la crítica, si el proyecto Aratirí, del cual yo fui contrario bastante antes que muchos de los que están hablando, entraba dentro de la promoción de inversión, y dijo que sí. Claramente no hay una toma de posición” de Alfie, afirmó.

Lacalle habló sobre la interpelación de Larrañaga

También en la conferencia de prensa, Lacalle Pou apoyó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El presidente dijo que “la política que lleva adelante el ministro del Interior con la Policía Nacional es la política del gobierno”.

Lacalle subrayó que “la acción, la actitud y las políticas llevadas adelante por el ministro Larrañaga y la Policía Nacional las sentimos como propias. Nadie se puede llamar a engaño, yo estuve acá en Tacuarembó diciendo lo que íbamos a hacer de ser electos, no hay sorpresas, la ciudadanía votó por un cambio, entre otras cosas, en seguridad pública”.

Para el presidente, “el que cumple la ley, el que acata las leyes, las que existían y las vigentes después de la LUC, no va a tener problemas”. Agregó que “hasta el día de hoy se ha insistido en desmanes por parte de la Policía, pero no se ha comprobado nada, y si mañana los hay, van a ser sancionados. No tenemos prurito”.