En el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, el ex canciller de la República manifestó su intención de volver a Uruguay al término de su mandato como secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2025, y adelantó que imagina un futuro en el Partido Colorado (PC). Con un pasado blanco y un retrato de José Mujica colgado en su despacho, ahora, el diplomático se identifica como “absolutamente batllista” y considera que el PC es el lugar en el que se “sentiría más cómodo”. Sin embargo, en filas coloradas la confesión no fue recibida con gran entusiasmo.

El diputado e integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado Ope Pasquet calificó las declaraciones de Almagro como “francamente asombrosas” en “virtud de su trayectoria política anterior”. “Él reivindicó varias veces sus orígenes nacionalistas, después se incorporó al Frente Amplio [FA] y fue hasta senador del MPP [Movimiento de Participación Popular]. Que ahora diga que descubre su vocación o convicción batllista a mí me resulta asombroso”, sostuvo el legislador en diálogo con la diaria. No obstante, afirmó que “si mañana quiere afiliarse al PC y participar de elecciones internas nada se lo impide” y que “la ciudadanía colorada resolverá qué lugar le asigna, si es que le asigna alguno”.

Si bien señaló que “lo dejaría participar de la elección interna si quiere participar de ella”, Pasquet advirtió que no conoce a “ningún colorado que haya visto con simpatía la gestión de Almagro, como canciller de Mujica primero, y en su evolución política posterior”. Aunque aseguró que “respeta la reelección” de Almagro en su cargo en la OEA, Pasquet fue crítico sobre su actuación en el organismo multilateral: “Lejos de actuar como un diplomático en procura de buscar soluciones de conciliación y entendimiento, actuó más bien como un dirigente político, enfrentado a regímenes con los que discrepa, pero en un camino de confrontación y no de búsqueda de soluciones”, opinó.

El senador batllista Tabaré Viera también se manifestó “sorprendido” por las afirmaciones de Almagro, teniendo en cuenta el “periplo político” que ha tenido. “No deja de sorprender que haya hecho todo el arco político, pero hay que ver si se confirma y solicita afiliarse al partido” antes de emitir una opinión, dijo a la diaria. “Si la intención es afiliarse porque se ha convertido al batllismo y su intención es trabajar y militar por esas ideas, bueno, no tendrá inconveniente, pero hay que ver”, continuó Viera, que también resaltó las “contradicciones enormes” que ha tenido “en sus definiciones políticas”. “Hay que ver cuáles son sus intenciones, si viene a votar, a apoyar o a militar. Ahora, si viene con aspiraciones presidencialistas ya es otra cosa”, indicó el sucesor de Julio María Sanguinetti en el Senado. “Me parece un tanto extraño y una vuelta demasiado larga, y el PC no es un partido que esté en remate”, finalizó.

“No todo suma en un partido político”, escribió el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) en su cuenta de Twitter tras conocer las declaraciones de Almagro. En la publicación, el legislador, que también integra el CEN, hizo un breve repaso de los cambios en la trayectoria política del diplomático, y en diálogo con la diaria sostuvo que “tiene una confusión ideológica muy importante”. “Realmente no sé lo que quiere. Por lo que se desprende de sus aseveraciones como que está buscando un lugar donde recalar en la política doméstica del Uruguay. Él sentirá que ya tiene las puertas cerradas en el FA y en el PN y por eso empieza a coquetear con el PC y específicamente con el batllismo”, reflexionó el legislador.

“El batllismo no tiene nada que ver con la política de Mujica y la forma de ser de Mujica”, aseveró Rodríguez, en referencia a los orígenes políticos de Almagro. Asimismo, cuestionó que el diplomático no haya manifestado su intención de ingresar al PC antes de ser reelecto en la OEA, “si tan batllista se siente”. “Sus actitudes han sido muy contradictorias durante su vida política”, consideró. “Nuestra posición contra el chavismo ha sido muy clara desde siempre y él ha tenido una posición muy ambigua. Si bien en el último tiempo se ha parado de forma contraria al régimen bolivariano o de Maduro, lo cierto es que cuando fue canciller de alguna manera toleró e incluso apoyó al régimen”, recordó Rodríguez.

Para Rodríguez, el PC debería “discutir” si se le permite ingresar al partido o no. “Yo creo que los partidos políticos también tienen su legítimo derecho de aceptar o no a determinadas personas. No veo por qué el PC no puede discutir esto, si es que hay una intención verdadera de ingresar formalmente al partido”, aseguró. En cuanto a su posición personal, señaló que “sus actitudes en el pasado -no tan lejano- no condicen con los ideales del PC”.

Una posición disímil adoptó el diputado y secretario general del Comité Ejecutivo Departamental colorado, Felipe Schipani, quien compartió la noticia en su cuenta de Twitter con un mensaje dedicado a Almagro: “Las puertas del Partido Colorado están abiertas para todos aquellos demócratas que quieran trabajar por el país, inspirados en la libertad y la justicia social”. Si bien aclaró que el tema no se ha discutido aún en el partido porque es “muy reciente” y no se va a “discutir sobre una hipótesis”, Schipani calificó a Almagro de “demócrata” y recordó que “el partido respaldó su gestión” en la OEA, “fundamentalmente en lo referido a la situación de Venezuela”.

“Nadie duda de que Almagro es un demócrata, con el que en algún momento como partido tuvimos discrepancias, porque él era el canciller del gobierno de Mujica, pero después en su actuación en la OEA creo que se ha reivindicado, con la batalla que ha dado por la libertad y la democracia en el continente”, opinó Schipani. Por otra parte, el diputado aseguró que los colorados no andan “con los ojos en la nuca mirando el pasado” sino que miran “el porvenir”, por lo que “a la gente no hay que preguntarle de dónde viene, sino hacia dónde va”. “No le pedimos a quienes integran el partido un 'pedigree' colorado y batllista”, apuntó.