El equipo del PIT-CNT que desde el 6 de octubre encabeza el proceso de preparación del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) elaboró un borrador con la lista de artículos de la norma que pretende derogar, el cual será puesto a consideración de la Mesa Representativa Nacional Ampliada el 20 de noviembre. El documento, sobre el que informó este jueves el semanario Búsqueda, incluye 116 artículos de ocho secciones, la mayoría vinculados a los temas de seguridad pública, educación y vivienda.

Cinco de estos artículos fueron votados afirmativamente por la bancada del Frente Amplio (FA) durante el trámite parlamentario de la norma, que finalmente fue aprobada el 9 de julio. Se trata de los artículos 187, 188 y 189 del capítulo sobre educación, referidos a la creación de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública, y los artículos 235 y 236, que modifican la regulación del mercado de combustibles. La inclusión de estos apartados abre un nuevo capítulo de negociación entre las organizaciones que están promoviendo el recurso, dado que la coalición de izquierda manifestó que, en principio, su intención es postular solamente artículos de la Ley 18.889 que votó en contra.

La propuesta de la central de trabajadores “surge de un esfuerzo de síntesis” inspirado en el documento presentado por el PIT-CNT al Parlamento en el marco de la discusión de la LUC y “establece los énfasis prioritarios para el movimiento sindical”, pero también “toma como referencia las opiniones recogidas en el proceso de intercambio con organizaciones sociales y políticas, con el objetivo de reunir los máximos consensos”, se manifiesta en el texto. Por su parte, la vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya Larrosa, hizo énfasis en que la lista “no está cerrada” y puede “recibir modificaciones”.

Si bien consideró que “hay que seguir buscando los consensos”, la dirigente afirmó que “el hecho de que el FA haya aprobado artículos no es un motivo por el cual el PIT-CNT tenga que renunciar a proponerlos para que sean derogados”. “Son los grandes temas sobre los que en algún momento nos hemos puesto todos de acuerdo. Siempre está la posibilidad de que algo se agregue o se termine quitando, pero no es condición que el FA los haya votado para que no se presenten, porque es un documento que tiene que tener un gran consenso”, dijo a la diaria.

Larrosa recordó que el PIT-CNT fue “una de las primeras organizaciones que hablaron del referéndum contra la LUC”, junto con otras organizaciones sociales “en forma paralela”, y “otras vinieron después”. “Nosotros hacemos el intento por que se forme un gran arco social con organizaciones de las más chicas a las más grandes, con la finalidad de obtener los máximos consensos y, sobre todo, el apoyo de la población, pero ninguna organización se puede imponer sobre otra”, opinó.

En un nuevo plenario que se realizará el 29 de noviembre, la Intersocial definirá, o al menos evaluará, si pretende derogar toda la ley o algunos artículos. Al respecto, Larrosa señaló que si bien el PIT-CNT prefiere apuntar a una parte del articulado, tiene “claro” que las organizaciones sociales no pueden “fragmentarse en dos grupos e ir unos por toda la ley y otros por artículos”, y recordó que en la Intersocial hay organizaciones que creen que hay que ir por toda la ley, “por lo tanto hay que seguir buscando el consenso”, meditó.

Entre el consenso y la “desautorización”

En el FA hay sectores más proclives que otros a negociar la posibilidad de derogar artículos que el partido acompañó en el Parlamento. Tal es el caso del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista (PCU), según señalaron referentes de esas agrupaciones a la diaria. Por el otro lado, Fuerza Renovadora, la Vertiente Artiguista (VA) y Asamblea Uruguay (AU), en principio, coinciden en que el FA debería mantenerse firme en su decisión de impugnar sólo artículos que no haya votado.

“El FA ya resolvió ir por el camino del referéndum, e ir por el camino del referéndum implica que tenemos que juntarnos con aliados sociales. Obviamente, yo contra toda la ley no puedo ir, pero en incorporar tres o cuatro artículos [que se votaron] no tengo inconveniente”, sostuvo el senador del MPP Charles Carrera en diálogo con la diaria. Aunque aclaró que se trata de su opinión, consideró que la visión de su sector “puede ir por ahí”.

Carrera indicó que “en el tema de educación hay una reforma muy fuerte” que se mantiene, aunque los legisladores hicieron “un esfuerzo muy grande por hacer una reducción de daños”, y señaló que “en lo de ANCAP, pese al acuerdo que habíamos hecho, [los legisladores del oficialismo] iniciaron un proceso de desmonopolización en el Presupuesto”. No obstante, resaltó que la posición final la tiene que definir la Mesa Política del partido. “El posicionamiento que la bancada de legisladores del FA adoptó ante la LUC lo definió la Mesa Política, que fue la que definió cuáles artículos íbamos a votar en contra y cuáles a favor”, recordó.

“No vamos a ser nosotros los comunistas los que hagamos que si votamos o no votamos sea un tema de principios”, dijo a la diaria el secretario general del PCU, Juan Castillo. El dirigente afirmó que desde su sector se va a “trabajar para generar el mayor consenso posible, que abarque y contemple las aspiraciones de todas las organizaciones que se sienten perjudicadas por algunos de los artículos”, y “si estos lo son, habrá que incorporarlos”. “Nosotros respaldamos plenamente el trabajo de nuestros legisladores, tratando siempre de buscar lo mejor para el país. Pero aún así y aunque lo hayan mejorado, en algunos artículos siguen habiendo aspectos negativos”, consideró Castillo.

Por otra parte, Castillo afirmó que el PCU está dispuesto a negociar en la interna del partido: “Yo sé que pueden haber compañeros o sectores que tengan alguna mirada distinta, pero estamos dispuestos a escuchar los argumentos”. Asimismo, sostuvo que el objetivo de “generar desde el FA unidad con los sectores sociales y populares” no implica “desatender la unidad interna de la fuerza política”.

En tanto, el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, expresó en su cuenta de Twitter que el “centro” de la discusión sobre la LUC no debería ser “cuántos o qué artículos votó el Frente Amplio en el Parlamento”. “Eso es una referencia pero no una línea irrebasable. Estamos en otra etapa que no es parlamentaria sino de movilización social”, consideró. Para Civila, el “sujeto colectivo que hay que forjar” ahora “incluye pero trasciende a la fuerza política y sus bancadas parlamentarias”.

Para la senadora Liliam Kechichian (Fuerza Renovadora), derogar artículos que votó el FA “es una enorme desautorización a la bancada del Frente”, por lo que cree “que el FA no debería aceptarlo”. Además, cuestionó la cantidad de artículos que seleccionó la central sindical. “Efectivamente hay artículos muy duros, pero hay que concentrar. En un momento de pandemia, en el que va a ser difícil salir a buscar las firmas, porque ya está todo muy condicionado, tener que explicar que sí pero no, que la bancada trabajó para mejorarlo pero no es tan bueno… No, de ninguna manera. Cualquiera de los artículos que nosotros mejoramos los mejoramos sustancialmente”, aseveró.

En la misma línea, el senador Enrique Rubio (VA) calificó como “altamente inconveniente” que el FA “admita que artículos que negoció para evitar males mayores ahora sean incluidos”, porque “la decisión que tomó la bancada fue largamente pensada y largamente negociada”. Si bien aclaró que su opinión es a título personal, indicó que se trata de un criterio compartido por el sector. Por su parte, la senadora suplente de AU Elena Ponte, que representa a su sector en la Mesa Política del partido, señaló que la postura de AU “ha sido clara desde el comienzo: apoyar para someter a referéndum los artículos que el FA no hubiera votado”.