La Mesa Nacional de Colonos manifestó su “preocupación” por las subas “desorbitantes” de las rentas del Instituto Nacional de Colonización (INC) del último semestre, que se actualizaron en setiembre de este año. En un comunicado que emitieron esta semana, los colonos sostienen que “ningún producto” de los producidos en las tierras del instituto “ha registrado alzas en 2020 que acompañen los valores de las rentas”, mientras que desde el directorio aseguran que las rentas se ajustaron por debajo de lo que correspondía.

“¿Hay realmente un interés genuino en defender a los productores familiares? Estamos en un período de secas, donde la producción de animales de carne ha sufrido un deterioro importante en sus valores. Otros [productos], como la lana, no se venden, por falta de interés en los compradores”, afirman los colonos, que “exhortan encarecidamente” a las autoridades a reconsiderar las medidas, que “encarecen los costos” y “quitan una rentabilidad ya muy escasa”.

En setiembre, la renta ganadera subió 24,7%, la lechera 8,9%, la granjera 19%, la ganadera-lechera 14% y la ovejera 24,6%, según cifras aportadas por las autoridades del INC. El presidente interino del organismo, Julio Silveira, aseguró que el ajuste se realizó “de acuerdo a las paramétricas que rigen en esa materia” y “en función de varios elementos”, como la superficie, el índice Coneat y la tipificación de la fracción. “La renta no surge en este momento porque se reúne el directorio y dice 'vamos a poner tanto', es un proceso que está establecido, que tiene que ver con el costo de funcionamiento del instituto, con su operativa, [con] el valor de las tierras”, señaló.

Silveira explicó que el INC analiza “durante todo el período las variaciones de toda una canasta de productos” para determinar los ajustes, y aseguró que el alza de este semestre fue menor a la que correspondía. “Nosotros hicimos el máximo esfuerzo para rebajar la renta y la dejamos a nivel de equilibrio presupuestal del organismo”, afirmó Silveira, que responsabilizó a las autoridades anteriores por no haber hecho el ajuste correspondiente en el último semestre. “La administración anterior, como pasó con las tarifas públicas, no hizo el ajuste que correspondía. Entonces, si nosotros ajustáramos en función de lo que marca una paramétrica que mantenga los recursos o el presupuesto del instituto en su normalidad, deberíamos haberlo llevado mucho más arriba”, apuntó.

Para Silveira, difícilmente “el instituto pueda dejar sin efecto” las subas, pero sí es posible “establecer alguna medida de corrimiento de pagos” para los colonos más perjudicados. “La renta no se va a cambiar porque no se puede cambiar, lo cual no quiere decir que no se hable de la posibilidad de alguna medida puntual para la gente que está con problemas muy importantes”, manifestó. Asimismo, el jerarca consideró que “el instituto es muy benévolo con los colonos” y que “además hay una realidad que se impone: las rentas del instituto son muchísimo más bajas que las rentas comunes”.