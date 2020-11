El representante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en el Consejo Directivo del Instituto Antártico Uruguayo, designado como director de Coordinación Científica y Gestión Ambiental, Carlos María Serrentino, no integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incumpliendo lo que ordena el Decreto 60/018, que reglamenta el funcionamiento del instituto. La información la proporcionó la ministra de Vivienda, Irene Moreira, en la respuesta a un pedido de informe que cursó la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry.

En el documento, Moreira afirma que “en la normativa original no es excluyente que el Consejero designado por el Ministerio integre” el SNI, y que el MVOT “no comparte” la “modificación” que se introdujo en el gobierno anterior, “limitando la asignación del Consejero representante sólo a los integrantes del mencionado sistema”. El artículo 3 numeral 6 del mencionado decreto establece: “El Consejero del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores”.

En la respuesta se adjunta la explicación de la directora nacional de Aguas, Viviana Pesce, quien admite que “la persona no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Decreto de referencia”, pero afirma que se trata de “un profesional que cuenta con una vasta experticia y acreditada trayectoria en los temas vinculados con el ambiente”, lo cual “aporta al cumplimiento de los lineamientos estratégicos del instituto”. Asimismo, aclara que su contratación es de carácter “excepcional y transitorio” y vence el 31 de diciembre.

Consultada por la diaria, Etcheverry cuestionó la respuesta, alegando que “hay una cuestión legal y normativa que se debe atender” y que si las autoridades “no están de acuerdo con el decreto van a tener que transitar el camino para hacer las modificaciones y la fundamentación correspondiente”. “Yo puedo estar en desacuerdo con algo pero no por eso voy a actuar según mi saber y parecer”, reflexionó.

Etcheverry aclaró que no cuestiona “el nombre” de la persona designada, sino el incumplimiento de las condiciones establecidas en el decreto. “Todo el componente de investigación científica [en el instituto] es muy importante, es estratégico. Que fuera parte del Sistema de Investigadores implica una potencialidad de coordinación con todos los ámbitos científicos que es sumamente importante para Uruguay en la presencia en la Antártida”, explicó. Por otra parte, la legisladora sostuvo que entiende que el consejero debería representar al novel Ministerio de Ambiente y no al MVOT.

Serrentino fue director nacional de Meteorología entre 1991 y 1995, y director nacional de Medio Ambiente entre 1995 y 1998.