“Si me preguntás si soy anticomunista: sí, soy anticomunista, como soy anti cualquier partido totalitario”, señaló a la diaria el diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal, a raíz de que el partido liderado por Guido Manini Ríos resolvió no participar en el homenaje al Partido Comunista del Uruguay (PCU) por sus 100 años que la Cámara de Representantes brindará este martes, en sesión extraordinaria, a partir de las 14.30. Según la web del Parlamento, harán uso de la palabra el diputado Ubaldo Aita (Frente Amplio, FA), durante 15 minutos, y la diputada Ana Olivera (FA) por diez minutos, ambos integrantes del PCU.

El sábado, en su cuenta de Twitter, CA informó que el jueves, luego de una reunión de bancada de sus legisladores –de ambas cámaras–, resolvieron no participar en el homenaje. Cal contó que el planteo surgió de varios diputados de CA y unánimemente decidieron no participar. Agregó que cada legislador “tiene su impronta” dentro de CA, y que en su caso no está de acuerdo con homenajear a un partido “de origen totalitario al que se le adjudican más muertes que a los nazis”. Subrayó que “hay que acordarse de los orígenes” y que está “convencido” de que incluso dentro del FA “hay gente que no está de acuerdo con que un partido totalitario integre sus filas”.

Cal sostuvo que decir que el PCU ha defendido la democracia “es una locura”, ya que se ha demostrado “en las pocas veces que ha tenido la oportunidad de gobernar” como un partido “totalitario y promotor de grandísimos genocidios en la historia de la humanidad”. Además, indicó que no hay diferencia entre el PCU y los demás partidos comunistas de otros países, porque “la hoz y el martillo no cambian el color en Rusia, Cuba ni en Venezuela”.

A todo esto, Gerardo Núñez, diputado del PCU, dijo a la diaria que “no sorprende” la postura de CA “porque algunos de sus integrantes tienen notorias diferencias con el PCU y con gran parte de la izquierda, del movimiento popular y de los partidos democráticos”. “Mientras que el PCU y varios sectores enfrentaron el golpe de Estado y defendieron la democracia y a las instituciones, algunas de las personas que los legisladores de CA defienden fueron las encargadas de pasar por encima de las instituciones y violar los derechos humanos”, agregó.

El diputado aseguró que tiene la certeza de que no todos los representantes de CA están de acuerdo con la decisión de no asistir al acto: “No es una posición unánime, yo creo que es un lineamiento que bajó de los senadores de Cabildo, porque en los días previos yo había estado conversando con algunos diputados de CA y me habían dicho que iban a participar”. Además, recordó que el primero en tener esa postura fue el senador Raúl Lozano.

“Los partidos democráticos participan en un homenaje de este estilo porque, les guste o no, con diferencias o sin ellas, el PCU es parte de la historia del país y tiene 100 años en los que ha demostrado defender siempre la democracia, peleando por mejorar las condiciones de vida de la gente y sobre todo de los más humildes”, aseguró. Núñez dijo que “hay un parteaguas que es central y es si se está del lado de la democracia o no”.

En tanto, el senador Lozano señaló a la diaria que se niegan a homenajear al PCU por “su historial de 100 millones de muertos” y porque también implica homenajear a “Stalin, con sus fusilamientos”, así como a Pol Pot, “con sus establecimientos de exterminio”. “Nosotros no tenemos nada personal contra ninguno de los diputados ni senadores del PCU, pero entendemos que rendirle homenaje al PCU en la casa de la democracia no era posible, porque si sos comunista no sos demócrata; entonces, no tiene razón de ser”.

En cuanto a las declaraciones del diputado Núñez, Lozano dijo que CA “no defiende a nadie” y que, si se ve la historia, “claramente el PCU estuvo con el golpe de Estado, porque en su diario oficial, El Popular, del 9 de febrero, puso en la página principal ‘pueblo y Fuerzas Armadas’ unidos”. Subrayó que CA no tiene “nada que ver” con el golpe de Estado de 1973, y agregó que “en los países donde gobierna el comunismo no existen otros partidos sino sólo el Partido Comunista”, entonces, “está clarísimo que si sos comunista no sos demócrata”, insistió.

Por último, Lozano dijo que desde CA no hablaron sobre el tema con legisladores de los otros partidos que integran la coalición de gobierno –que sí participarán en el homenaje–, y subrayó que son “un partido distinto”. “No somos ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado. Nosotros tomamos nuestras propias determinaciones y ellos tomarán las de ellos. Cada uno actúa acorde con su leal saber y entender. Si ellos entienden que hay que ir al homenaje, van al homenaje, y para nosotros está todo bien. No vemos ningún problema al respecto”, dijo.