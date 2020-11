Romina Fasulo, ex candidata suplente de Laura Raffo por la coalición de gobierno a la Intendencia de Montevideo, les reclamó al presidente Luis Lacalle Pou y al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que la designen en un cargo de gobierno. En su cuenta de Twitter sostuvo que se reunió el 10 de setiembre con Lacalle Pou y Delgado para “negociar” su “puesto”, y que ahora se encuentra “esperando respuesta a algo que se comprometieron”.

El 10 de septiembre me reuní con el Presidente @LuisLacallePou y con el secretario @AlvaroDelgadoUy para saber y negociar mí puesto. Estoy esperando respuesta a algo que se comprometieron @PNACIONAL @EQueimada @Estabocaesmia12 @TelenocheUy @TelemundoUY @canal10uruguay — Romina Fasulo Iturbide (@FasuloRomina) November 4, 2020

Fasulo fue suplente de Raffo en representación por el Partido de la Gente, cuyo ex candidato a presidente, Edgardo Novick, no registra actividad política desde que comenzó el actual gobierno, a excepción de una reunión con el actual canciller, Francisco Bustillo.

En diálogo con Montevideo Portal, Fasulo dijo que quiere “que el gobierno demuestre inclusión” y le dé “un cargo de confianza”. Agregó que negoció su puesto “como lo negociaron otros”, aunque ella lo quiere para “ayudar a la gente que necesita, a ese Montevideo olvidado que tanto nombramos”.

Además, dijo que en la reunión del 10 de setiembre planteó que “todos están arreglando” cargos en el gobierno menos su partido. “Entonces negocio yo, por mí no negocia nadie. En su momento Laura [Raffo] quiso negociar para mí y yo le dije: ‘Laura, no’. El puesto es para mí, lo negocio yo”, sostuvo. Por último, dijo que no quiere “un lugar de administrativa, sucuchada, en un lugar donde no tenga visibilidad política y que no pueda ayudar a la gente”.