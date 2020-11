“Un asado de camaradería”. Así calificó el canciller Francisco Bustillo el encuentro que en la tarde de este jueves mantuvo el presidente Luis Lacalle Pou con su par argentino, Alberto Fernández, en la estancia de Anchorena. Este fue el primer encuentro en persona entre ambos desde que Lacalle Pou asumió la presidencia, es decir, hace ocho meses.

En rueda de prensa, Bustillo subrayó que fue el reencuentro de dos personas “que se respetan muchísimo y se aprecian”, y una oportunidad para seguir profundizando su “linda amistad”, ya que comparten “muchos amigos en común”. “Así que fue realmente excelente desde todo punto de vista. Particularmente, se habló de la situación regional y de la relación bilateral, en un muy buen clima de reencuentro. Porque, lamentablemente, por la pandemia nos habíamos acostumbrado a encuentros virtuales, pero faltaba estrecharse en un abrazo y poder conversar cara a cara y compartir inquietudes”, agregó.

Bustillo señaló que “no se habló de los aspectos sanitarios” sino que “se compartieron las experiencias”. Sostuvo que se habló “de todo, no quedó ningún tema por compartir y conversar”, pero “sin profundizar en ninguno”. Reiteró que lo importante era poder encontrarse “y compartir un asado”, que “estuvo muy rico” y fue hecho por “el propio presidente Lacalle Pou”. Además, hizo énfasis en que fue un encuentro “de amigos” y no “de trabajo”. Por último, sostuvo que, entre los variados temas bilaterales, se habló del río Uruguay y la posible hidrovía, y hubo “una muy buena respuesta” de parte de Fernández “y viceversa”.

En octubre, el ex presidente José Mujica había asegurado que Lacalle Pou no estaba consiguiendo dialogar con Fernández, “por las medidas cacareadas en el momento de crisis en Argentina para que vengan inversores desde allá y se instalen acá”. En su audición en M24 Mujica había señalado: “Sé que el presidente uruguayo quiere conversar con el presidente argentino, y sé también que no le dan pelota, por lo menos por ahora”.

Bustillo dijo a la prensa que “nunca” hubo dificultades para que se encuentren ambos mandatarios, “más allá de alguna picardía política que algún actor en algún momento deslizó”. “La relación siempre fue muy buena, si no hubo la ocasión de encontrarse antes fue por las vicisitudes propias de la pandemia”, aseguró. Agregó que desde ahora las cancillerías de ambos países tienen “una gran tarea” por delante, “para abordar las distintas temáticas que hoy se conversaron y empezar a trabajar en los distintos instrumentos para ir avanzando en la relación”.

Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, ayer, en Anchorena. Foto: Esteban Collazo, presidencia argentina

El canciller sostuvo que el punto más flaco de la relación entre ambos países es la pandemia. “Yo comentaba recién que este año me voy a llevar el premio Hisopado de Oro 2020, porque ya tengo cinco cuarentenas encima y 12 hisopados. Esa es la gran problemática que tenemos. La relación entre ellos es, reitero, muy buena, y creo que después de este encuentro es aún mucho mejor”, finalizó.

Lacalle Pou no brindó muchos detalles del encuentro, pero cuando salía de Anchorena dijo a la prensa que fue una “buena reunión”, que “salió sobre la marcha” y que se la “debían”, según consignó el diario El País. Sí detalló cómo le gusta el asado: “Jugoso, caliente y bastante salado”.

Fernández fue dado de alta en la mañana de este jueves de una cuarentena que tuvo que cumplir desde que estuvo en contacto con un caso positivo de coronavirus, al acompañar a Evo Morales de regreso a Bolivia, cuando almorzó con un grupo de gente sin cumplir con las recomendaciones sanitarias.

En tanto, la página web de la Casa Rosada emitió un breve comunicado sobre el encuentro que recoge palabras de Fernández: “Fue una muy buena reunión. Pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular”.

“Los dos sentimos que debemos hacer mucho más profundo el vínculo y la relación de nuestros pueblos. También creemos que hay que trabajar juntos para que la región vuelva a unirse, respetando la diversidad ideológica y haciéndonos fuertes en un mundo que se globaliza. Estamos convencidos de que juntos podemos aportar mucho a este objetivo”, finalizó Fernández.