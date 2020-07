La senadora nacionalista Graciela Bianchi manifestó que la propuesta impulsada por su par de bancada Carlos Camy para votar una ley constitucional que habilite los allanamientos nocturnos le genera “dudas”.

Según dijo Bianchi a la diaria, la inviolabilidad de los hogares en la noche es un “principio fundamental para Uruguay , que está en los orígenes de la República, y la relación costo-beneficio [de eliminar el artículo] no justificaría” el cambio. La legisladora consideró que actualmente la Policía cuenta con mecanismos de inteligencia y equipamiento que hacen que no sea necesario perder este “derecho fundacional”.

Bianchi, no obstante, aseguró que no pretende trancar el tema en la interna nacionalista y explicó que no está terminantemente decidida a no apoyar el eventual proyecto de ley constitucional. “No estoy cerrada con esto. Me pueden convencer”, dijo la senadora, que dejó en claro que no echará por la borda cualquier acuerdo que su partido logre respecto del proyecto.

El tema, explicó, iba a ser tratado en la reunión de bancada del Partido Nacional esta semana, pero la reunión finalmente no se realizó.

Si bien la bancada nacionalista ha definido apoyar la iniciativa, para que el proyecto de ley constitucional se apruebe, requiere de la aprobación de dos tercios de cada cámara, por lo que necesariamente requerirá del visto bueno del Frente Amplio, que ya ha dicho que no respaldará la norma.