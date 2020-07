La Coordinadora de Sindicatos de ANCAP realizó una asamblea este lunes en Paysandú en defensa de la planta de producción de cemento de ese departamento. Según informó la Federación ANCAP (FANCAP), en el marco de la discusión del plan estratégico para la industria cementera, el directorio de la empresa presentó tres escenarios diferentes que se están estudiando para la unidad de negocios Pórtland, que cuenta con una planta ubicada en Paysandú y otra en Lavalleja, y ninguna de las alternativas mantiene a la planta Paysandú abierta y en la órbita estatal.

“El presidente de ANCAP [Alejandro Stipanicic] nos comentó que la empresa había encargado un estudio de mercado a partir del cual comenzaron a desarrollar posibles escenarios a futuro. Nos desarrollaron tres de esos escenarios y lo que más nos preocupa es que ninguno de los tres contemplan que la planta de Paysandú quede abierta en la órbita estatal”, dijo a la diaria el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Según manifestó, la federación considera “inadmisible” cualquiera de las alternativas, aunque aclaró que Stipanicic no manifestó que hubiera una decisión tomada hasta el momento.

Rodríguez explicó que dos de los escenarios prevén inversiones en la planta de Minas y el cierre de la planta de Paysandú, lo cual implicaría la redistribución del personal de ANCAP y el despido de los trabajadores tercerizados, y en el tercer escenario se mantendría abierta la planta de Paysandú pero se vendería el horno, que pasaría a manos de un privado. En caso de cierre, se verían afectados unos 300 trabajadores; 150 serían redistribuidos y 150 despedidos, indicó el dirigente.

En la asamblea de este lunes se decidió refrendar la resolución de la Asamblea Representativa del 8 de junio, que define un plan de lucha “para defender todas las unidades productivas, incluyendo la posibilidad de ocupación de los lugares de trabajo”. “La alternativa que nosotros vamos a plantear es la instalación del horno y el desarrollo de la industria cementera en manos de ANCAP estatal y pública. La vamos a plantear al directorio y al gobierno nacional para defenderla luego en la calle”, enfatizó Rodríguez.

El presidente de ANCAP dijo en rueda de prensa que el 18 de marzo, antes de asumir, tuvo una reunión con la Federación de ANCAP en la que conversaron sobre la situación del pórtland. “Yo decía que requería acciones prontas, porque las cosas que se habían hecho en los últimos años no habían dado resultado”, señaló. Según Stipanicic, los invitó a integrar un grupo de trabajo que está “estudiando todos los números” y las “alternativas” del negocio, y explicó que todavía los estudios no están acabados, y que cuando haya “alguna conclusión” se tomará una decisión. “Al momento, no hay ninguna decisión tomada. Lo que sí está claro es que no podemos tolerar que siga como está, o que alguien venga desde afuera y nos imponga una solución”, afirmó.