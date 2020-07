La discusión para la aprobación de la Rendición de Cuentas en la cámara alta derivó a otros debates entre el oficialismo y el Frente Amplio (FA). Mientras los partidos de la coalición apuntalaron contra lo hecho por la última administración, la oposición reivindicó la gestión de los últimos 15 años del país. En el medio, algunos parlamentarios introdujeron otros temas. La senadora nacionalista Gloria Rodríguez dijo que le dolía “mucho” cuando se utilizaba a los “sectores menos favorecidos para hacer política”. “Se utiliza a los negros, pobres, trans, discapacitados, pero cuando vamos a ver los resultados están igual o peor”, dijo durante la sesión, según consignó El País.“Nadie más defensor de los derechos humanos que el Partido Nacional [PN], la coalición y que todos nosotros, y quizás ustedes también, yo no voy a decir que no, pero no son los dueños de las políticas sociales”, aseguró la senadora contra el FA.

En diálogo con la diaria, Dieva Larrosa, integrante del Concejo de Participación de Personas con Discapacidad de la Intendencia de Montevideo (IM) y militante por los derechos de las personas en situación de discapacidad, dijo que le sorprendieron los dichos de Rodríguez, dado que la propia senadora ha estado comprometida con varias causas, por ejemplo, con la reapertura de Tiburcio Cachón, y porque integra un colectivo “que viene siendo vulnerado, el de las personas afro”. “Entonces estos dichos me sorprenden porque habla del desconocimiento de la temática. Desconoce el derecho y la autonomía a elegir”, afirmó. También acotó que es una forma de “infantilización” de los colectivos. “Se menosprecia la capacidad de decidir de la persona”, agregó.

Larrosa, que también integra el Comité Funcional de Discapacidad del FA, reivindicó los cambios en materia de derechos humanos en los últimos años y las políticas dirigidas a los colectivos más vulnerados. Para ella, la senadora atacó al FA, pero también a las minorías que nombró: “Es una vulneración como personas, punto”.

También explicó que se puede disentir con personas que piensan diferente o militan en otros frentes o partidos, pero es “como que se dijera que a Romina Fasulo [que es suplente de la candidata a la IM, Laura Raffo, de la coalición multicolor] “la están usando, porque estaría descalificando su inteligencia y su poder de decisión. Estaría siendo incoherente con lo que pienso y siento al respecto”, afirmó.