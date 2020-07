“Aquí no se pretende desandar hasta el momento ninguna de las reaperturas, ninguna de las actividades que se han vuelto a desarrollar en nuestro país, no amerita. La conferencia de hoy no es para generar alarma, lejos se está; es para decir que no hay marcha atrás, para decir que estamos preocupados con estos focos, pero, al mismo tiempo, estamos convencidos de que con la rápida reacción del sistema de salud, con la precaución que tienen que tomar los uruguayos y que debemos aumentar, vamos a seguir este camino”, expresó este martes de noche el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Lo dijo en una conferencia de prensa en que fue acompañado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, por el ministro de Salud, Daniel Salinas, y por el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

A diferencia de otras conferencias del estilo, esta vez Lacalle no informó la cantidad de casos y de nuevos diagnósticos de covid-19, que vienen aumentando en los últimos días, principalmente por el brote en la mutualista Médica Uruguaya: hay 134 casos activos, 32 de ellos fueron diagnosticados este martes y poco más de la mitad (77, según supo la diaria) tienen relación con el brote de la Médica.

El presidente explicó que le preocupa el brote en esta mutualista porque se da en un centro de salud y porque ocurre en Montevideo, que tiene una densidad demográfica mayor que Treinta y Tres, que fue el otro departamento que hasta ahora tuvo un brote en una institución de salud. “Se está tratando de prevenir, de reaccionar y de controlar”, dijo Lacalle, luego de enumerar las actividades que se han retomado hasta ahora –trabajo, educación, recreación–, y comentó que está “todavía en carpeta la aprobación de algunos protocolos de reapertura” y les pidió disculpas a los sectores que están en esa institución, pero acotó que “no se puede abrir todo al mismo tiempo”. Recordó que “estamos en medio de la pandemia” y que “va a haber brotes”.

En eso de la reactivación, respondió luego, ante una pregunta, se hizo un esfuerzo para subsidiar la vuelta al trabajo y anunció que se darán 5.000 por mes durante tres meses a las empresas que retomen a un trabajador en seguro de paro.

Pequeños ajustes

Entre las medidas que se tomarán, Lacalle anunció que “por un tiempo prudencial” se resolvió hisopar a todas aquellas personas que se vayan a internar en un centro de salud tanto de Montevideo como de Canelones. De ese modo, se evitaría la propagación de casos a raíz de la internación de personas que tenían covid-19 pero que habían consultado por otros motivos y no se sospechaba que tuvieran el virus, como ocurrió en la Médica Uruguaya y en el Círculo Católico.

Por otra parte, informó que se exigirá el test negativo a todas las personas que ingresen al país; detalló que hasta el domingo el Estado se hará cargo de hisopar a quienes lleguen: “Damos plazo prudencial para aquellos que no traen un hisopado de su país de origen; después se va a expedir un visado que tienen que tener en su trayectoria en nuestro país; aquella persona extrajera que no tenga el visado que explicite que está con un hisopado, no va a poder circular en nuestro país”, sostuvo.

Si bien habló del “orgullo” que le ha generado el acatamiento de las recomendaciones, mencionó que las medidas de prevención, en especial el uso del tapabocas, tiene un acatamiento “disímil” y que es menor en Montevideo, en donde “hay muchísima gente que no está cumpliendo el distanciamiento físico”. En cuanto a los ómnibus, expresó que el transporte capitalino aumentará las frecuencias, la ventilación y que se pedirá “a rajatabla” el uso del tapabocas; también, que las personas se descarguen la aplicación Coronavirus Uy. Se dirigió a “la barra joven” para recordar que “no se puede hacer fiestas” y adelantó que se multará el incumplimiento de hacer eventos que impliquen aglomeraciones. También informó que “se va a controlar a la gente que tiene que estar confinada o encuarentenada”; expresó que “eso va a ayudar, aunque sea hecho aleatoriamente”.

Consultado por la prensa negó que el equipo de científicos haya recomendado hacer cuarentena obligatoria, pero acotó que “el que no tiene que salir que no salga”. Dijo que todos hemos aprendido y que el que no cumple las medidas “es por desidia o por egoísmo” y no porque no sepa. Reafirmó que todas las actividades continúan en marcha, incluso el fútbol, para el cual “ya hay una fecha establecida” de retorno. Sobre los teatros, dijo que tiene “en las gateras” el protocolo, que “para algunas salas van a ser de fácil aplicación y para otras más pequeñas va a ser de más difícil aplicación por el tema de la cantidad de gente que puede ingresar”.

El miedo a contagiarse por ir a asistirse a una institución creció en estos días con los casos positivos de funcionarios, cuidadores y pacientes en la Médica Uruguaya, en la Asociación Española, en el Hospital Evangélico (en donde sólo se contagió una funcionaria) y en el Círculo Católico. Pero el repliegue puede jugar en contra para el retraso de consultas y tratamientos que no tienen que ver con el virus y que pueden seguir avanzando. Consultado al respecto, Lacalle reconoció que “es cierto que habían quedado relegadas muchas cosas por el coronavirus”, y derivó la palabra a Cipriani y a Salinas. Cipriani informó que cuando asumió la presidencia de ASSE –el 18 de marzo– había encontrado un atraso de “casi 5.000 cirugías” y que ahora quedan “unas 1.400 para resolver”. Salinas reconoció que era “correcta” la apreciación acerca del temor de la población a contagiarse, pero dijo que “siempre hay que ponderar entre el bien mayor y el bien menor”. Informó que “por el momento se continúa con las cirugías y consultas programadas” tal como estaba previsto, y que “se ha recuperado mucho en ese terreno”. Acotó que “en la Médica se ha vuelto al período un poquito previo de estimular la telemedicina y reprogramar algunas cirugías hasta tanto se controle este brote”. No lo dijo, pero este martes el Círculo Católico, luego de detectar que un paciente que había estado internado en el sanatorio Juan Pablo II por otro motivo tenía covid-19, también resolvió recoordinar cirugías y otras actividades asistenciales, según informó la mutualista mediante un comunicado.