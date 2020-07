Los nuevos brotes de covid-19 en los centros de salud volvieron a poner en el tapete los temas vinculados a la pandemia y a la emergencia sanitaria. Aunque parece que el tiempo se detiene, no sucede, y en pocos días, el 27, sólo faltará un mes para que venza el plazo para que los partidos políticos presenten las listas ante la Corte Electoral para las elecciones departamentales del 27 de setiembre, momento en el que se eligen intendentes, ediles y, además, alcaldes y concejales para los ocho municipios en los que se divide Montevideo. Mientras la campaña ha comenzado a tomar pulso, los partidos políticos se disponen a terminar de definir en estos días sus candidatos a las alcaldías y la conformación de las listas para dedicarse de lleno a la elección en estas circunstancias particulares.

Frente Amplio

En el Frente Amplio (FA) sólo falta que los municipios B, D y G definan su candidato o candidatos, sostuvo a la diaria el presidente de la Mesa Departamental, Carlos Varela. “Los nombres están para una opción o la otra, pero tienen que definir primero esa parte”, expresó. Gastón Silva, alcalde del G, explicó que este lunes se reúne el Plenario Electoral Municipal para discutir el tema.

Los municipios A, C, Ch, E y F presentarán candidatos únicos a la alcaldía. El diputado del Movimiento de Participación Popular Jorge Meroni será el candidato del Municipio A. En el C quién encabezará la lista será Jorge Cabrera, actual concejal del municipio e integrante del Partido Socialista. El Municipio Ch fue el primero en definir su candidata, se trata de la ex senadora y diputada emepepista Ivonne Passada. En tanto la candidata a alcaldesa del E es Diana Spatakis, quien actualmente es concejala en ese municipio, y en el F el candidato elegido fue el docente de educación física Héctor Nicolás Acuña, integrante del Espacio 1001.

Varela planteó que el objetivo del FA es que el 5 de agosto, “a más tardar”, esté definida la lista de candidatos para empezar el proceso de presentación de las listas ante la Corte Electoral, los diseños y las impresiones.

Partido Nacional

Los partidos políticos que integran la coalición de gobierno no definieron un criterio concreto sobre la definición de los candidatos a las alcaldías. Según señalaron varios integrantes de la alianza de gobierno a la diaria, cada fuerza política puede presentar los postulantes que quiera y, a su vez, puede ser más de uno por sector de un mismo partido.

El sábado el diputado Martín Lema anunció a través de Twitter que el ex futbolista Jorge Seré aceptó ser el candidato por la lista 404 (Aire Fresco) para el Municipio Ch, que es uno de los dos gestionados por el Partido Nacional. En el resto de los organismos en que se divide la capital, los candidatos “no han sido oficializados”, aunque “ya se manejan nombres”, manifestó a la diaria el edil nacionalista Diego Rodríguez (lista 404).

Fuentes de la lista 71 manifestaron a la diaria que están en una situación similar y que esperan terminar de definir sus candidatos en los próximos días. Uno de los candidatos definidos por la lista es Juan Pedro López como candidato al Municipio F. Para el resto “faltan detalles, pero tendremos candidatos en cada uno de los municipios”, sostuvo una fuente.

El Espacio 40 tiene definidos sus postulantes para los municipios C, Ch, D, E y G, donde presentarán candidatos únicos, informó a la diaria el diputado Rodrigo Goñi. En el resto de los municipios, señaló que “puede haber acuerdos con otras listas” que se definirán a corto plazo. En el caso del Municipio C el candidato es un conductor de Cutcsa, Luis Fernández, que “tiene conocimiento de la zona”. En el Ch el candidato es el arquitecto Andrés Burcatovsky, que fue concejal vecinal en los últimos cinco años y presidente de ese organismo entre 2016 y 2018, dijo el diputado. En el Municipio D el candidato será Carlos Badaracco que, según contó Goñi, vive en el barrio Marconi, comprendido por el municipio y se ha desempeñado como concejal vecinal en los últimos siete años. Mercedes Ruiz, que “tiene militancia por igual al sur como al norte de avenida Italia”, encabezará la lista del Municipio E, y en el G lo hará la concejala de ese municipio, Manon Berrueta. “Es toda gente que hace tiempo ya está trabajando para esto”, expresó Goñi.

Partido Colorado

En el caso del Partido Colorado (PC) se definieron alianzas entre los sectores que lo conforman. Por un lado, Ciudadanos, sector liderado por el ex canciller Ernesto Talvi, presentará a sus candidatos bajo la lista 600 con el apoyo de Tercera Vía, agrupación encabezada por el diputado Gustavo Zubía, y por otro lado, Batllistas, sector del ex presidente Julio María Sanguinetti, presentará los suyos, explicó a la diaria el diputado Felipe Schipani. De todas formas, el diputado de Batllistas Conrado Rodríguez aseguró que su sector también ha establecido acuerdos en “algunos” municipios con el sector del ex fiscal Zubía. El único candidato a alcalde que contará con el respaldo de toda la fuerza política será Héctor Vidal al Municipio D.

El candidato de la lista 600 para el Municipio A es Luis Gorriarán, director ejecutivo de una empresa y actual concejal de ese organismo. En el B el candidato será Rosauro San Román y en el C el concejal y estudiante de abogacía Rodrigo Fabricio. En el caso del Ch los postulantes de Ciudadanos van a ser tres: Deborah Hollander, Gonzalo Legaspi y Flavio Harguindeguy. Pablo Armand Ugón es el candidato del Municipio E y José Urdiozola encabezará la lista del F. En el Municipio G el postulante será Ernesto Flechero.

El sector Batllistas presentará a sus candidatos con la lista 2000. En el A la candidata será Vivían Trzeinsky, educadora en el Ministerio de Educación y Cultura. En el caso del Municipio B se presentarán dos candidatos, el empresario Nicolas Sanguinetti y el sociólogo Luis Lole Hierro. El dirigente colorado Jorge Berger encabezará la lista del Municipio C. En el E el candidato será el ex rugbista y estudiante de relaciones internacionales Francisco Berchesi y en el caso del F, Osbel Lujambio. Por último, el candidato del G será Carlos Cruz. El lanzamiento oficial de la campaña de la lista 2000 es este lunes a las 19.00 en la casa del PC con la participación de Raffo. En el acto también estarán presentes Sanguinetti y otras autoridades del sector, sostuvo Rodríguez.

Cabildo Abierto

Cabildo Abierto (CA) definió ocho candidatos, uno para cada municipio, hace dos meses, sostuvo a la diaria la diputada Elsa Capillera. La diputada dijo que CA aspira a llegar a la alcaldía del municipio D y en “los demás está haciendo un buen acto de presencia, pero no da para ganarlos”.

El candidato para el municipio A es el piloto aviador Anthony Murand; en el B el militar retirado Julio Sequeira; en el C la lista la encabeza Julio Emenegger; y en el Ch el militar retirado Reynaldo de la Fuente. En tanto, en el Municipio D el candidato será el abogado Jorge Cámera, asesor personal de Capillera en el Palacio Legislativo y con quien la diputada realiza los recorridos, porque pertenece a esa zona de la capital. En el E estará la candidata Patricia Barthaburu, en el F la candidata es la ex enfermera Rosario Romero y en el G el postulante es Javier Cabo.

Partido Independiente

En estas elecciones el Partido Independiente (PI) presentará sólo un candidato en el municipio D. Se trata de Carlos Rodríguez, un integrante del partido y vecino de la zona que manifestó a las autoridades de la fuerza política su voluntad de postularse a la alcaldía, explicó a la diaria el diputado Iván Posada. El suplente por el PI de Raffo para las elecciones departamentales, Juan Carlos Rodríguez, dijo a la diaria que el candidato vive en Casavalle, uno de los barrios comprendidos por el municipio, desde hace “como 50 años” y “siempre ha estado involucrado en las movidas [sociales] de la zona”.

Sobre la presentación de un sólo candidato en ocho municipios, Rodríguez no descartó que otra persona manifieste su voluntad de candidatearse, pero que esa es la manera que ha establecido el PI para definir sus candidatos. Incluso así lo hizo en las elecciones municipales anteriores, sostuvo. A su vez, reconoció que el partido “no pasa por su mejor momento” y que recibió “un golpazo muy fuerte” en las elecciones nacionales de octubre del año pasado, y eso “se siente en la orgánica partidaria y en los compañeros que trabajan en territorio”. “No vamos a presentar en todos los municipios, claramente. De hecho, nunca lo hicimos”, manifestó.