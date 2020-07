El diputado Ope Pasquet, de Ciudadanos, sector hasta ahora liderado por Ernesto Talvi, dijo que el apartamiento de la política del ex canciller fue una “sorpresa”. “Francamente no creí que fuera una probabilidad, no imaginaba que esto pudiese producirse cuando se produjo, me tomó por sorpresa”, agregó en diálogo con En perspectiva.

De todas formas, adelantó que Talvi seguirá al frente de los equipos técnicos de Ciudadanos, “diseñando políticas públicas, analizando los temas y respaldando el trabajo de quienes seguimos ocupando cargos legislativos y ejecutivos”. El diputado colorado agregó que su sector seguirá funcionando en el marco de la coalición de gobierno: “Todos estos son ajustes circunstanciales, pero nuestro compromiso está en pie, está íntegro; los que votaron a la lista 600 y a Ciudadanos tengan la certeza de que vamos a cumplir con todo lo que prometimos”.

El diputado de Ciudadanos y secretario general del Partido Colorado (PC) por Montevideo, Felipe Schipani, dijo en el programa Doble click que la decisión de Talvi de dar un paso al costado lo sorprendió, pero fue “personalísima”. “Nos golpea porque fueron dos años de construir un proyecto nuevo y depositar en un liderazgo que trajo al PC renovación”. Lo importante, agregó, es que Ciudadanos se mantiene en pie y le dará gobernabilidad al país.

“Lo que nos queda claro es que no tomó esta decisión en caliente. La decisión que tomó fue [luego de] un período de reflexión. De parte de la mayoría de Ciudadanos lo que tenemos es agradecimiento. Él seguirá aportando desde el aspecto técnico, no desde el liderazgo político”, dijo. “El proyecto continúa, se baja el capitán pero hay compañeros que tienen condiciones”, agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Pedro Bordaberry ocupe el lugar de Talvi, Schipani dijo: “Que Pedro Bordaberry venga a sustituir a Ernesto es un bolazo”. “No es que nos quedamos sin director técnico y contratamos a un director para que venga a dirigirnos. No descarto que [Bordaberry] vuelva a la arena electoral, pero no es que venga a sustituir a Talvi en esta circunstancia. No se decretan los líderes”.

Otra postura tomó el senador suplente Tabaré Viera, del sector Batllistas, liderado por Julio María Sanguinetti, quien hizo una reflexión en su cuenta de Twitter aludiendo a los nuevos y viejos liderazgos.