Este viernes se conoció, a partir de una nota que publicó el diario El País, un nuevo mensaje que la fiscal de Carmelo Natalia Charquero publicó en redes sociales en marzo de 2019.

“Seguiré luchando por mi Partido, por mi Sector y por mi 404 desde donde sea”, decía el posteo, publicado en Instagram y que luego fue borrado. Charquero hizo ese comentario en ocasión del acto de lanzamiento de la campaña de Luis Lacalle Pou en el Parque Viera. Tres meses después de este acto partidario, Charquero ingresó a la Fiscalía.

“Seguiré luchando por mi Partido, por mi Sector y por mi 404 desde donde sea”, decía un posteo de la fiscal que archivó la investigación sobre Moreira, el exintendente de Colonia. Lo escribió antes de asumir el cargo pero lo borró tarde.

https://t.co/ukRMarA0Bw vía @elpaisuy — Nico Delgado (@NicoDelgadoSan) July 24, 2020

Según supo la diaria, Charquero se había presentado a concurso de oposición y méritos para ocupar el cargo de fiscal letrado en 2017. El 4 de agosto de ese año se homologó el fallo del Tribunal y se le notificó que había quedado en el lugar 49 de la lista de prelación, por lo que cuando realizó el posteo, el 30 de marzo de 2019, Charquero ya sabía que iba a ser fiscal. Su venia de designación llegó al Senado tres semanas después.

Por otra parte, en las últimas horas el ex intendente y candidato a la reelección de Colonia Carlos Moreira aseguró no conocer a la fiscal Charquero, una de las responsables de archivar su causa.

Sin embargo, el semanario El Eco Digital publicó este jueves una foto de la campaña de 2014 en la que se ve a Charquero y Moreira sentados a una mesa junto a distintos dirigentes del Partido Nacional (PN), incluido el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

También publicó la foto el periodista Gabriel Pereyra, en su cuenta de Twitter. El posteo original de la foto lo había hecho el ex edil blanco Ignacio Ifer, que fue esposo de Charquero y actualmente es el coordinador del Ministerio de Desarrollo Social en Paysandú.

¿Motivos para investigar si la fiscal debió excusarse? Ninguno. Al que hay que correr es al fiscal de Corte. ¿O Será que al final Manini tiene razón y hay fiscales que actúan impulsados por motivación política? https://t.co/Sno1BwhMau pic.twitter.com/oETIuXIyV9 — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) July 24, 2020

Moreira reiteró, en declaraciones a El Eco Digital, que no conoce a la fiscal: “Ha trascendido alguna fotografía en la cual yo estuviera en un grupo de trabajo que se había conformado en la elección de 2014 por el tema de la seguridad pública, y yo como fui Subsecretario del Ministerio del Interior y tuvimos dos reuniones en las cuales esta señora no estaba, yo me reuní con el ex comisionado parlamentario y con Roberto Parrado [sic], que hace poco hizo declaraciones diciendo que nunca había tratado con ella. Yo no la conocía, incluso hoy su propio padre dijo lo mismo. No la conocía y nunca traté con ella”, dijo.

En tanto, el diputado nacionalista Mario Colman, que integra la lista 904 que lidera Moreira en Colonia, defendió el dictamen, aunque expresó que no le resultó “grato” que la fiscal del caso hubiese militado en el PN. Según sostuvo, el dictamen “dice mucho más cosas y nadie repara en eso, como que el audio fue cortado y que no existió el intercambio de pasantías”. El legislador subrayó que Moreira “ha comparecido en cada lugar que se le ha dicho para probar su inocencia”, que “ya ha sido ratificada varias veces”, y dijo que no está en contra de la investigación administrativa que ordenó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, pero sí de que se hiciera pública, porque genera una “condena social” en las redes sociales. “No le hace bien a la Fiscalía hacerlo así”, consideró.

Por su parte, Fernando Duro, abogado de los denunciantes Andrés Sobrero y María José García, dijo que actuaron “de acuerdo al derecho” y no tienen “otros medios ni otros recursos, ni la voluntad de no aferrarnos a lo que determina la ley”. “Capaz que otros no lo hacen. El tiempo dirá”.

El contexto de la semana

El sábado 18 Díaz ordenó una investigación administrativa a la fiscal de Carmelo por un supuesto vínculo político con Moreira, que fue revelado originalmente por el periodista Carlos Peláez.

La Fiscalía de Carmelo fue la que ordenó el archivo del caso contra el ex jerarca por los audios en los que pedía favores sexuales a cambio de la extensión de una pasantía.

Peláez fue quien realizó la investigación que vincula a Charquero con el equipo de seguridad de la campaña de Lacalle Pou en las elecciones de 2014, y además reveló que trabajó políticamente en la lista 404 en Paysandú.

A esto se suma que los padres de Natalia Charquero ocupan cargos de confianza en el actual gobierno. José Enrique Charquero fue designado el 30 de junio director de Gestión Humana del Consejo de Educación Técnico Profesional de UTU, y Adriana Martínez -madre de Natalia Charquero- es directora del Registro de Estado Civil desde el 10 de marzo.