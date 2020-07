El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Luis Alberto Heber, informó ayer que el gobierno mantendrá el cobro de los test de covid-19 obligatorios para quienes ingresen a Uruguay, que desde la semana próxima estará a cargo de los privados, pero se procurará que el costo “pueda ir reduciéndose” y llegue a ser “mucho menor” del actual, que es de 100 dólares, según indicó en rueda de prensa.

En rechazo al cobro de los test, unos 200 camioneros bloquearon ayer el paso en la frontera a la altura del Chuy, alegando la imposibilidad de las empresas de transporte de carga internacional de afrontar su costo. Al respecto, Heber manifestó que “el gobierno uruguayo no va a bajar ninguna de las exigencias de control” y que “los controles que hace Salud Pública se van a mantener sí o sí, porque el primer motivo es la salud de nuestra población, y no la vamos a poner en riesgo ni por paros o temas de presión”.

No obstante, Heber señaló que el gobierno trabaja para solucionar algunos de los reclamos de los camioneros: respecto del “tema de los tiempos”, indicó que “se está armando un hisopado de 10 minutos”, y en cuanto al costo, afirmó que se estuvo “discutiendo que ese costo pueda ir reduciéndose de forma tal que no sea un costo prohibitivo, a los efectos de que no encarezca el comercio por medio de transporte terrestre entre Brasil, Argentina y Uruguay”. “Estamos estudiando la posibilidad de que el costo sea mucho menor de lo que hoy está saliendo”, ratificó.