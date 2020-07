Opción Consultores dio a conocer este jueves una encuesta sobre la aprobación de la gestión de seguridad del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Según el estudio, realizado entre el 26 de junio y el 3 de julio, el 33% de los entrevistados considera que la gestión es buena o muy buena, 26% que no es ni buena ni mala y 39% que es mala o muy mala. Por otra parte, 2% dijo que no sabe o no contesta.

La seguridad pública fue uno de los temas más manejados por la coalición multicolor durante la campaña electoral, y la consultora indica que en este tema “el actual período de luna de miel entre gobierno y ciudadanía es más acotado (...) en comparación con otras dimensiones de gestión”. Señala en particular que “áreas como la gestión económica del gobierno alcanzan durante el mismo período saldos de aprobación positivos aún cuando los indicadores de actividad y empleo muestran fuertes deterioros asociados al contexto de la pandemia”.

Además, Opción precisa que desde 2009 “la inseguridad lideró durante más de diez años el podio de las preocupaciones ciudadanas”, algo que solo ha cambiado ahora, a raíz de la crisis sanitaria.

La aprobación según otras variables

La aprobación aumenta junto con la edad (de 27% entre quienes tienen de 18 y 34 años a 42% entre los de 60 años y más), y decrece según el nivel educativo (de 37% en el nivel educativo bajo a 24% entre quienes tienen nivel educativo alto).

También hay una relación entre quienes han votado a Daniel Martínez o a Lacalle Pou en el balotaje de noviembre. Entre quienes votaron al actual presidente, 54% considera que la gestión ha sido buena y muy buena, 31% ni buena ni mala y 13% mala o muy mala. En cambio, entre los que respaldaron al candidato del Frente Amplio en noviembre, 10% cree que la gestión es buena y muy buena, 20% ni buena ni mala y 66% mala o muy mala.

La comparación con el gobierno anterior

Opción compara los resultados de la actual encuesta con la realizada en setiembre de 2015, a seis meses del comienzo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En ese entonces, solo 14% consideraba la gestión buena o muy buena (en comparación con el 33% actual), 24% opinaba que era ni muy buena ni muy mala (ahora es 26%) y 61% creía que era mala o muy mala (uun porcentaje que en este momento es de 39%).

La consultora indica en su análisis que “la ciudadanía depositó elevadas expectativas en la capacidad del actual gobierno en lo que refiere a la mejora de la seguridad púbica”, algo que se ha reflejado en el Monitor de Opinión Pública de enero de 2020: 69% de la población “manifestaba expectativas positivas respecto a la capacidad del gobierno para revertir los problemas de inseguridad”.

A modo de conclusión, agrega que “debe considerarse que los actuales niveles de aprobación en gestión de la seguridad se producen en un contexto de elevadas expectativas, las cuales otorgan un crédito extra durante el inicio de mandato pero pueden transformarse en un desafío a medida en que se diluye el clásico período de luna de miel entre ciudadanía y gobierno”.