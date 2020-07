“¿Qué hace una picana en una comisaría en un país democrático?”, escribió en Twitter el senador frenteamplista Mario Bergara, en referencia al caso por el que Fiscalía imputó a dos policías, que utilizaron una picana en el marco de una detención el 30 de junio, luego de un intento de hurto en Pocitos. Según supo la diaria, la preocupación de Bergara es compartida por la bancada del Frente Amplio (FA), que este lunes analizará convocar a sala al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para que brinde explicaciones sobre el procedimiento.

“Estas cosas son de las cosas que se aclaran o se aclaran. Lo que se espera del ministro es que tome acciones drásticas ante situaciones de este tipo, más allá de las acciones judiciales y penales”, sostuvo el senador frenteamplista Enrique Rubio en diálogo con la diaria. El legislador consideró que, independientemente de las responsabilidades individuales, los policías “pertenecen a un cuerpo colectivo” donde “hay cadenas de mando”. “¿Ante qué estamos? ¿Un episodio aislado? ¿Una desmesura de los viejos tiempos? Uno calibra las aptitudes de un ministro ante situaciones de este tipo y de acuerdo a las medidas que tome”, afirmó.

En la misma línea, el diputado Gustavo Olmos adelantó que “seguramente” la bancada resuelva tomar alguna acción porque se trata de “un hecho de extrema gravedad” y el objetivo es evitar “que sea el comienzo de un camino de naturalización de las violaciones de los derechos humanos”. “Este país vivió los tiempos en que en las comisarías y los cuarteles se torturaba, y esperamos que eso sea una lección aprendida”, reflexionó. “Yo no creo que el ministro Larrañaga haya hecho una orden de compra de picanas, pero claramente elaboró un discurso que favorece la percepción de impunidad, igual que las declaraciones del ministro de Defensa respecto de los violadores de derechos humanos durante la dictadura”, recordó Olmos.

Por su parte, el ex ministro del Interior y actual senador por el FA Eduardo Bonomi aseguró que las picanas pueden llegar a utilizarse “en el marco de una detención” como mecanismo de autodefensa, pero señaló que en este caso el presunto delincuente ya estaba esposado, por lo que “no cabe” esta justificación. Asimismo, aseguró que durante los gobiernos del FA nunca se incluyó a las picanas en el armamento, ni se instruyó en su uso. “Cuando nosotros estudiamos el uso de munición no letal apareció como posibilidad la pistola Taser y se descartó, porque en Estados Unidos se usa y tuvieron varios problemas, porque si bien no es letal para una persona sana, a alguna persona que tenga una afección cardíaca o de algún otro tipo la puede matar”, indicó Bonomi.

Consultado por la diaria, el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, sostuvo que la picana “es un instrumento que tiene venta pública” y “un elemento de protección que lo usan los ciudadanos”, por lo cual “no está prohibido” que los policías lo utilicen. Al respecto, Bonomi señaló que su venta está autorizada “para autodefensa de civiles” y que su uso “no es una buena práctica”. “Además usarla después de que están esposados es como golpearlos después de que están detenidos, no corresponde de ninguna manera”, enfatizó.

Rubio consideró que la respuesta de Ruiz “parece una disculpa de pésimo gusto” y apuntó que “también es accesible la compra de armas, pero eso no quiere decir que uno esté habilitado para usarlas fuera del encuadre de los protocolos existentes”, mientras que Olmos calificó las declaraciones del jerarca como “un disparate, porque la picana no tiene otro fin que la tortura”. “No se me ocurre qué justificación puede haber para que a un detenido, que estaba esposado y ya reducido, se le aplique la picana. No se me ocurre ninguna circunstancia. Es validar un instrumento de tortura”, enfatizó. El legislador aseguró que espera que el repudio sea “unánime” por parte del sistema político y “no un tema del FA”, y responsabilizó a la coalición por fomentar estos actos a través de su discurso: “El tema de ‘los vamos a respaldar’ y ‘se acabó el recreo’ crea la sensación, en algunos funcionarios, de que pueden hacer cualquier cosa”, consideró.