Este martes el directorio de UTE se reunió con autoridades de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) y luego realizó una recorrida por la sede del sindicato. Silvia Emaldi, presidenta de la empresa del Estado, aseguró a la prensa a la salida del recorrido que en la actualidad hay 25.000 personas que mantienen deudas con UTE, por lo que el organismo decidió impulsar un plan de pago que iniciará en octubre. Por ahora la empresa no cortará el suministro de electricidad por falta de pago: “En la administración pasada se dictó una resolución por la que a partir de octubre se empezaría a tratar de cobrar esos consumos no pagos”. Emaldi comentó que las cuotas serán de 12 meses y que a partir de octubre sí se cortará el servicio a quienes no puedan hacer frente a la deuda.

Por su parte, el presidente de AUTE, Gabriel Soto, afirmó que la empresa pública requiere inversiones urgentes en infraestructura y personal. “Hay inversiones que las vamos a defender porque son claves para el país. La primera es la renovación de la red de distribución de Montevideo, es una cuestión de seguridad. Venimos con tres accidentes mortales en 18 meses, donde el estado de las instalaciones tiene mucho que ver y vamos a pelear por tener las condiciones de trabajo que necesitamos”, dijo.

Soto afirmó que, además, está el tema de la planta solar de energía fotovoltaica de Punta del Tigre, en el departamento de San José, que calificó de estratégica para el país: “Está todo encaminado, los paneles son propiedad de UTE y de no concretarse va a ser un perjuicio muy importante que nos va a llevar a repetir con la energía fotovoltaica los mismos errores privatizadores que se cometieron con la energía eólica”.