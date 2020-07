Finalmente, la coalición de gobierno encontró una solución para conciliar las dos posturas sobre la votación de la rendición de cuentas de 2019. El Partido Colorado era afín a aprobarla, mientras que en el Partido Nacional había legisladores que se negaban. Por lo tanto, este lunes, bien entrada la tarde, en la coalición decidieron agregarle un artículo más a la rendición, que dice: “Declárese, a efectos interpretativos, que la aprobación de la presente ley lo es de las normas de presentación de los balances y no implica aval ni validación de la gestión reflejada en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2019 presentada, gestión que se rechaza y condena”.

Cabe recordar que la rendición de cuentas de 2019 –último año del gobierno de Tabaré Vázquez– remitida por el Poder Ejecutivo tenía originalmente un solo artículo que consigna que el resultado de ese año dio un déficit de $ 92.652:614.000 (pesos uruguayos, noventa y dos mil seiscientos cincuenta y dos millones seiscientos catorce mil).

El senador nacionalista Jorge Gandini, quien se había mostrado más entusiasta con no votar la rendición, señaló en una rueda de prensa que decidieron aprobarla por “razones institucionales”, para no dejar sin rendición al país, ya que es una ley y si no quedaría “un vacío”. Por lo tanto, la coalición aprobará el primer artículo, “que establece el déficit fiscal”. En cuanto al artículo agregado, el senador dijo que es “la primera vez” que la rendición de cuentas tendrá un artículo referido a ese aspecto.

Gandini señaló que se hacen eco y recogen lo que establece la exposición de motivos y el informe económico financiero de la rendición, es decir, “los resultados y los desvíos” que tuvieron las cuentas públicas en materia “de déficit, de empleo, de inflación y de endeudamiento”. También de “violación, una vez más”, del “tope de endeudamiento” que rige por ley, que “se violó y no se comunicó a la Asamblea General, cosa que consagra el Tribunal de Cuentas”. “Todo eso lleva a este segundo artículo, a rechazar y condenar la gestión y los resultados del ejercicio 2019”, subrayó Gandini.

El senador agregó que el Frente Amplio (FA) “debería” votar ese artículo, porque debería “hacer una autocrítica”, ya que “los números son los números y no se pueden discutir”. El FA podría acompañarla, del mismo modo que nosotros, por razones institucionales, vamos a aprobar el artículo primero”, finalizó.

A su vez, el senador colorado Adrián Peña señaló en una rueda de prensa que votarán la rendición de cuentas en tanto cumple con las exigencias desde el punto de vista legal y tal cual lo establece la Constitución de la República, pero como no están de acuerdo “con el contenido”, eso quedará expresado “claramente”.

“Es una posición que contempla el cumplimiento con la institucionalidad, el mandato republicano y la tradición de aprobar las rendiciones de cuentas. Pero deja claramente establecido que el contenido de esta rendición de cuentas y la gestión que llevó a esos números no son aprobados en ningún caso por la coalición de gobierno. De esa gestión derivó la situación actual que tiene Uruguay en materia económica. Ese mensaje lo tiene que tener claro la población”, sostuvo.

“Un saludo a la bandera”

Por otro lado, el senador del FA Mario Bergara dijo a la diaria que el contenido del segundo artículo que redactó la coalición es “una formulación totalmente fuera de estilo, que no hace honor a las mejores tradiciones en materia de transiciones democráticas en el país”. “Al FA en 2005 no se le pasó por la cabeza explicitar lo obvio: que discrepaba abiertamente con las políticas previas. Además, no queda muy claro su contenido. ¿Qué significa que condena la gestión? Es una frase grandilocuente que parece más un saludo a la bandera que un concepto con contenido”, señaló.

Bergara agregó que ese artículo es “claramente una salida política para una coalición que no se ponía de acuerdo entre votar o no votar la rendición de cuentas”, y “una muestra más de improvisación y desprolijidad”. “Además, es una confirmación de que el gobierno sólo intenta instalar un relato que refiere a que el FA no hizo nada bien y dejó un país desastroso. Juego político menor, que no se condice con lo que el propio gobierno les dice a los inversores internacionales, a quienes muestra un Uruguay de fortalezas”, sostuvo.

Por último, Bergara lamentó que el gobierno haya optado “por esta salida de politiquería menor”. “No les hace honor, reitero, a las mejores tradiciones republicanas de Uruguay”, finalizó.

La rendición de cuentas se votará este martes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta y el miércoles en sesión extraordinaria del Senado.