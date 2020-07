La decisión de abandonar la política del colorado Ernesto Talvi disparó un abanico de pronunciamientos de representantes de todo el sistema político. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que le resultaba “muy difícil de comprender” y que mucha gente debía “sentirse huérfana y decepcionada”. “Eso no es bueno para la política ni para la fortaleza democrática. Representar es un privilegio, pero también una responsabilidad”, sostuvo.

Otro de los representantes de la coalición de gobierno, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, lamentó su paso al costado, dado que “no dejaba de ser un actor nuevo” que manifestaba un “matiz de renovación”, y dijo que, “más allá de las diferencias que podamos haber tenido a lo largo de la campaña –diferencias que él marcó, nosotros jamás contestamos–, intentamos buscar una política de cercanía y cooperación”, afirmó en diálogo con Radio Montecarlo. A pesar de la renuncia, Manini considera que la coalición no peligra, ya que “está mucho más allá de estos temas”.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo en rueda de prensa que no le sorprendió la decisión de Talvi. “Como integrante del sistema político digo, con toda franqueza, que Ernesto Talvi es una excelente persona que le ha hecho bien a la actividad política", dijo Larrañaga. “No creo que provoque ningún quiebre porque el resto de los integrantes de su agrupamiento político han reafirmado su disposición de contribuir con la coalición y Talvi expresa su disposición muy firme en trabajar a favor al país”.

Desde el Frente Amplio, uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que el país perdió a “un gran republicano”. “En muchos aspectos no coincidimos pero siempre intercambiamos en el mayor de los respetos. Y la coalición pierde uno de sus puntos altos de republicanismo”, escribió en Twitter. También contó que cuando renunció a la cancillería se comunicó con el colorado porque “tenía que decirle que respetaba su mirada y el entender la política no como un terreno de disputa. Por su parte, el senador frenteamplista Óscar Andrade dijo que “no es una buena noticia” el alejamiento de Talvi, y manifestó sus “respetos” por la decisión.

En una línea más combativa, el senador socialista Daniel Olesker dijo que se “vistió de progre”. “Es pronto para evaluar el impacto de su decisión. Pero no lo es para recordar su ideología liberal y privatizadora, su influencia con CERES en el modelo concentrador y excluyente de los 90, y sus informes económicos sesgados a esa ideología. Así fue”.

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que había leído varios comentarios de que con la renuncia de Talvi “ganó” la “vieja política” y se preguntó si Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado, Martín Lema y Ope Pasquet, entre otros “muchos más”, forman parte de esa forma de hacer política.

A su juicio, es posible “conciliar la política con la ética” y “no buscar el poder por el poder mismo”. “Nos podemos sentir servidores públicos, ser honestos, sacarles horas a nuestras familias por el bien público. Y después de todo es la ciudadanía la que nos elige. Menos resentimiento y más respeto”, reclamó.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a Radio La República que la política partidaria no puede ser un ámbito hostil: “La política no puede transformarse en una arena tan dura en la que finalmente nadie quiera estar. Hay una cantidad importante de personas que se han dedicado a la política y que la abandonaron sin decir mucho, y me consta que tiene que ver con la dureza que significa el mundo político para ellos, sus familias y entornos”. También afirmó que no es una buena noticia para el país que haya dejado su banca y de ejercer política, porque se precisan “políticos dialoguistas, e independientemente de la diferencia de opiniones Talvi lo es. Creo que su salida es una mala noticia para todos los uruguayos, hayan votado lo que hayan votado”, afirmó.