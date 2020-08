Angola y Polonia son las embajadas que el gobierno cerrará, al menos de forma transitoria, según informó, en base a fuentes de la cancillería, El Observador y confirmó la diaria. En ambos casos se aplica el criterio de no reciprocidad -es decir, que no existen embajadas abiertas de esos estados en Uruguay- y además no son países con los que Uruguay tenga demasiada fluidez en sus relaciones.

El domingo, el canciller Francisco Bustillo explicó en una rueda de prensa que en esas embajadas sus representantes ya habían terminado sus funciones o estaban a punto de hacerlo. “No se cierra en razón de que la gestión no fuera exitosa, sino que lamentablemente hay que reducir los gastos y hemos optado por algunas [embajadas] en razón de lograr la meta que se han propuesto el presidente de la República y la ministra de Economía [y Finanzas]”, sostuvo. Para elegir qué embajadas cerrar, la cancillería tuvo en cuenta, además de la representación de esos países en Uruguay, el comercio que existe con esos estados y “aspectos políticos que hacen a la relación bilateral entre ambos países”, señaló Bustillo.

Uruguay no tiene embajador en Angola desde hace varios meses. Esta embajada había sido abierta en 2014, a fines de la gestión del ex presidente José Mujica. En cuanto a Polonia, el actual embajador, Beraldo Nicola Flániguen, culmina su gestión este año.

Según había dicho Bustillo, los funcionarios de estas embajadas serán “recolocados en otras embajadas cercanas”. Además, Uruguay cerrará cinco consulados en Brasil y Argentina.

El 22 de julio, la Cancillería había emitido un comunicado celebrando los 100 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Polonia. “Al conmemorar esta relevante fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su alta valoración de las relaciones diplomáticas y de amistad entre ambos países”, culminaba el texto.