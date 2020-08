Varias voces del Frente Amplio (FA) cuestionaron la decisión de la fuerza política que determinó que los candidatos a la Intendencia de Montevideo (IM) no se reúnan con el presidente Luis Lacalle Pou ni debatan con su contrincante, Laura Raffo. En particular, los más críticos fueron los dirigentes de Fuerza Renovadora y del Movimiento de Participación Popular (MPP), sectores que apoyan la candidatura de Álvaro Villar, el promotor de ambas iniciativas.

El senador Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora, escribió en su cuenta de Twitter que siempre fue partidario del debate de ideas: “Lo dijimos en las elecciones internas, en las nacionales y ahora. Las y los ciudadanos tienen derecho a conocer qué votan”. En su opinión, el debate “respetuoso no debería polarizar sino construir. Y no debe pensarse el tema sólo en Montevideo. Sería sano el debate en los 19 departamentos”.

En cuanto a la decisión de no reunirse con Lacalle Pou, Bergara expresó que es saludable que los candidatos se reúnan con el presidente: “Que quien aspira a ser intendente valore oportuno acercarse e intercambiar con el presidente de la República, lejos de involucrarlo en una campaña política menor, es dimensionar la responsabilidad, el rol y la imperiosa necesidad de coordinar y sumar”.

En nuestros gobiernos, el tratamiento presupuestal de las intendencias fue justo y transparente y se fortaleció enormemente el presupuesto destinado a obras que fueron aprovechadas por ciudadanos de todo el país. — Mario Bergara (@Mario_Bergara) August 12, 2020

El candidato a intendente de Canelones y dirigente del MPP, Yamandú Orsi, también considera que el FA se equivocó. A su juicio, el presidente nunca debió haber hecho “campaña” por Raffo. “Si quiere tener una reunión con Raffo la puede tener sin necesidad de hacer cobertura; evidentemente fue una señal, una guiñada muy fuerte de cara a la promoción”, sostuvo.

Pero, al aceptar la reunión con Raffo y hacer “alharaca”, el presidente pisó “el palito”, dijo Orsi. “El presidente primero la eligió como candidata y segundo hace una reunión nada menos que en la casa de gobierno; evidentemente desde el punto de vista democrático y republicano es una mala señal”, afirmó. Sin embargo, Orsi considera el FA comete “un error peor diciendo que no se reúnan con el presidente”. “Si alguien se quiere reunir, que se reúna”.

Orsi también habló de la negativa de la coalición de izquierda a debatir. A su juicio, lo mejor hubiera sido que Álvaro Villar, quien propuso el tema, debatiera con Raffo. “Soy hincha del debate para siempre”, sostuvo, pero también advirtió que si hay tres candidatos de un lado y uno del otro, lo que se promueve es la figura en solitario, en este caso Raffo, por la cantidad de minutos que aparece en televisión. Por otra parte, dijo que él es afín a los debates políticos permanentes, en los barrios, con los ciudadanos, como se hacían antes. “No sé cuáles son las razones que llevaron a la Departamental del FA a decidir esto. Tendrán sus razones”, señaló.

Para el senador emepepista Charles Carrera es “inconveniente” no reunirse con Lacalle Pou. Si bien entiende que no debatir es una opción válida –“porque está el tema del formato: en el FA hay tres candidatos y del otro lado una candidata”–, “no reunirse con el presidente de la República es un error”. “El FA va a ganar en Montevideo, y es necesario ir tendiendo puentes desde ahora en lo que tiene que ver con el diálogo. Es una resolución equivocada. Las oportunidades de diálogo y de fortalecer la democracia son importantes”, expresó.

“Un pacto de silencio”

En tanto, Lacalle Pou dijo que tenía una opinión sobre la decisión del FA pero no la iba a dar, y se limitó a decir que “gane quien gane en cualquier gobierno departamental, va a contar con el apoyo del gobierno nacional”. “El concepto que uno ha tratado de transmitir es el de unidad nacional, unión nacional, no negarle una reunión a nadie. Creo que necesitamos un país de encuentro y no de desencuentro”, afirmó.

También dijo que le preocupaba que se hablara de “enfrentar” los “embates” de un gobierno restaurador en el programa del FA: “Obviamente que me preocupa cuando algún programa de gobierno habla de enfrentar, obviamente que me preocupa. Me imagino que no debe ser el espíritu real, pero está puesto en un programa de gobierno. ‘Enfrentar al gobierno nacional’. Nosotros no queremos enfrentarnos con nadie, salvo con la delincuencia, con la gente que hace las cosas por fuera de la ley y la Constitución”.

En tanto, Raffo señaló en una conferencia de prensa realizada en su sede que el “pacto de silencio que acaba de sellar el FA nos preocupa y mucho”, respecto de la negativa de los candidatos de la izquierda a debatir. Luego señaló: “A los que quieren debatir les dicen que no, a los que quieren reunirse con el presidente les dicen que no, ¿qué les van a decir si les toca gobernar? Parece que no van a tener ninguna libertad”.

Además, cuestionó el programa del FA para la capital y dijo que “hablan de embates, de clases dominantes, dando por entendido que también hay clases dominadas”. “Es un pacto que se olvida del ciudadano”, sentenció.