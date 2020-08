El actual senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech fue abogado sumariante en la dictadura y realizó varios informes que determinaron la destitución de varios docentes. En sus recomendaciones, propuso remover a docentes por el “tono subversivo” de monografías y de prédica “marxista”.

Al respecto, Domenech reivindicó lo realizado en declaraciones a VTV Noticias y dijo que en el dictamen lo que consideró ilegal fue el “adoctrinamiento o proselitismo político”.

“Puedo haberlo afirmado ayer, lo afirmo hoy y lo afirmaré mañana porque me parece infame que se pretenda adoctrinar a niños y adolescentes. Es un abuso de inferioridad de jóvenes, niños y adolescentes, que merecen formarse con un criterio propio y no un criterio impuesto por los docentes. Condené, condeno y condenaré el proselitismo político y el adoctrinamiento político en la enseñanza pública, que debe ser verdaderamente laica”, concluyó.

También dijo que le daba “un poco de risa” lo informado, porque “fuimos miles los que accedimos a la función pública durante la dictadura. Lo que más me llama la atención es que me critican quienes votaron dos veces a un presidente que ocupó cargos de confianza y envió telegramas de felicitación al general [Gregorio] Álvarez cuando asumió la presidencia. Yo no ocupé cargos de confianza, fui un simple abogado de un organismo político”, dijo en referencia al ex presidente Tabaré Vázquez.

“Al parecer les molesta que una persona que tenía en ese momento 25 o 26 años asumiera un cargo público de simple abogado y emitiera dictámenes, que en el caso concreto que se me adjudica no puedo decir si realmente es mío o no, porque fue hace 40 años y no recuerdo”, afirmó.