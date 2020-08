Según una encuesta realizada por la encuestadora Factum de cara a las elecciones departamentales en Montevideo, el Frente Amplio (FA) le saca 19 puntos porcentuales de diferencia a la candidata de la actual coalición de gobierno a nivel nacional, Laura Raffo.

La encuesta, realizada a 400 personas de forma aleatoria por vía telefónica (fija y celular), sostiene que la intención de voto para el FA en las departamentales es de 53%, mientras que para Raffo alcanza a 34%.

En la interna del FA, el ex intendente Daniel Martínez, que busca la reelección, lidera con 20%. En segundo lugar se ubica el ex director del Hospital Maciel Álvaro Villar, con 17%, mientras que la senadora y ex ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse llega a 15%. La encuesta fue realizada entre el 15 y el 23 de julio.

A su vez, la encuesta muestra que el Partido Verde Animalista y Unidad Popular tienen 1% de intención de voto, y que 3% de los encuestados declararon que votarán en blanco o anulado.