El ex presidente Julio María Sanguinetti envió una carta al presidente de la Corte Electoral, José Arocena, en la que reclama, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), por “el uso constante de simbología que corresponde única y exclusivamente” a esa colectividad por parte del dirigente frenteamplista Fernando Amado.

“El color colorado identifica a nuestra divisa desde la batalla de Carpintería en 1836 hasta la actualidad, hace ya 184 años”, indicó Sanguinetti, actual secretario general del PC. En ese rol, le expresó a la Corte Electoral la “preocupación” de los colorados “por la campaña de la agrupación nacional 'Avanza Diferente' del lema Frente Amplio y del dirigente de dicho partido Fernando Amado”.

El diputado colorado Felipe Schipani divulgó en Twitter un afiche de la lista 49 de la agrupación Unir, que lidera Amado, donde aparece junto al candidato frenteamplista a la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi. En el afiche predomina el rojo y tiene la inscripción “Batllistas con Orsi”.

En el día de ayer el CEN del @PartidoColorado presentó una denuncia ante la Corte Electoral, contra la agrupación frenteamplista de Fernando Amado, por utiliizar símbologia colorada. Es la segunda denuncia dado que siguen haciendo caso omiso a lo dictaminado por la Corte. pic.twitter.com/vGKuzwmt8Y — Felipe Schipani (@FelipeSchipani) August 27, 2020

“La condición de ‘batllistas’ es de una singularidad absoluta y responde, naturalmente, a la pertenencia partidaria, a la condición ideológica y a la permanencia icónica de la figura de José Batlle y Ordoñez, ex presidente de la República por nuestro lema y promotor de las ideas de Justicia Social que son la esencia de nuestra ideología (Colorada y Batllista) como lo establece el artículo 1 de la Carta Orgánica de nuestra colectividad”, expresó Sanguinetti en la misiva.

Además, pide a la Corte Electoral que “disponga la prohibición del uso de la expresión ‘batllistas’ fuera del lema colorado”, entendiendo que así lo permite “el marco legal vigente” y porque “además hay un valor de claridad que se afecta con una prédica que confunde inequívocamente al ciudadano”.

Tanto Schipani como Sanguinetti recordaron que ya hubo un reclamo el año pasado por una situación similar contra Amado.

A todo esto, Amado señaló a la diaria que el PC está “en todo su derecho” de hacer ese pedido y que es “bastante previsible”, ya que está instalada la “actitud policíaca” con en relación con las figuras “que fueron coloradas e hicieron grandes cosas por el país”. “Pero en el caso de Batlle y Ordóñez no resiste análisis: es una figura que es patrimonio de todos los uruguayos. Todos convenimos en que el batllismo de Batlle y Ordóñez moldeó al país y a la sociedad uruguaya, y todos, sean de partido que sean, no niegan su aporte. Por lo tanto, hablar de la propiedad del batllismo me parece que en todo caso daría para un debate”, señaló.

Amado dijo que no niega que haya batllistas dentro del PC: hay “pocos, pero los debe de haber”, en cambio, “hay muchos batllistas de los otros Batlle”, por eso hoy el PC “no está ni cerca de ser el partido que fue”. “Eso tiene que ver con ideología, con la postura filosofía y con el apoyo de la gente. El PC cuando era batllista andaba cerca del 50% de los votos, era el partido del pueblo”, señaló. Agregó que le extraña que un partido que a veces “se autoerige como el partido de la libertad” pretenda “amordazar” o “tratar de ponerle un obstáculo a la libertad de expresión”.

Por último, en cuanto al uso del color rojo en la lista, Amado señaló que le llamó la atención el pedido porque “si entramos a proscribir colores es un problema profundo”. “Los colores son finitos y es inevitable que haya colores que se repitan en las listas. Yo creo que es tratar de tonta a la gente”, finalizó.