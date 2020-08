El coronel retirado Gilberto Vázquez admitió en un Tribunal de Honor en 2006 que el Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en “vuelos” a Uruguay, según publicó El Observador.

“Nosotros ejecutamos, no asesinamos que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”, dijo Vázquez, que hoy se encuentra en prisión domiciliaria en Rivera, ya que fue condenado por 28 homicidios de uruguayos capturados en Argentina.

En otra parte de sus declaraciones, Vázquez sostuvo: “Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma, y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”. Por último, también admitió que existió el “segundo vuelo”, algo negado varias veces por ex integrantes del Ejército.

Estas declaraciones salieron a la luz recién ahora a raíz de un pedido de acceso a la información pública que hizo la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos al Ministerio de Defensa Nacional. Mañana viernes a las 12.30 la organización hará una conferencia de prensa al respecto.