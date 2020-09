El directorio del Partido Nacional (PN) recibió este lunes a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y al ministro de Defensa Nacional, Javier García, para conocer de primera mano su versión sobre la divulgación de las actas del Tribunal de Honor militar de 2006, en el que el coronel retirado Gilberto Vázquez admitió haber torturado y participado del “segundo vuelo” durante la dictadura. Al finalizar la reunión, en conferencia de prensa, García aseguró que “toda la información del Tribunal de Honor estaba en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional” [MDN] y que el Poder Ejecutivo de la época “estaba en conocimiento de todas las actuaciones” cuando homologó los expedientes sobre la actuación del tribunal.

Las declaraciones de Vázquez se conocieron en la respuesta del MDN a una solicitud de acceso a la información pública que hizo la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Según consta en ese documento, el militar –que actualmente cumple prisión domiciliaria en Rivera– reconoció haber torturado y matado en el marco del Plan Cóndor, pero no se manifestó arrepentido: “Yo era un soldado e hice lo mejor que pude; tuve que matar y maté, y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con el dolor en el alma, y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento”, afirmó.

“La discusión que se da por estas horas es si habían llegado al MDN todas las actuaciones, y yo les quiero decir que sí. Cuando el Poder Ejecutivo de la época [en ese entonces, el presidente era Tabaré Vázquez] tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, porque lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra manera”, afirmó el titular de Defensa, y mostró el informe que elevó la asesoría letrada del MDN el 27 de setiembre de 2006 sobre las actuaciones del Tribunal de Honor en el que declaró Gilberto Vázquez. García señaló que en ese informe se advertía “que hubo declaraciones que podían constituir un delito” y, sin embargo, no fueron revisadas.

“Si bien la abogacía debe informar sobre los aspectos procesales, no sobre el fondo del tema, el solo hecho de haber leído este informe habría determinado que inmediatamente se hubiera ido a leer las declaraciones”, sostuvo García. El jerarca explicó que en dicho informe la abogada Nelly Méndez Curuchet advierte a la ministra de Defensa de ese momento, Azucena Berruti, que “sepa que en un momento, tal cual establece el artículo 77 [del reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas] las actuaciones fueron detenidas”.

El mencionado artículo establece: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”. En definitiva, señaló García, “cuando recibe el informe, al MDN se le advierte que hubo declaraciones que podían constituir un delito”. Asimismo, el ministro anunció que remitió las actuaciones de las autoridades a la Fiscalía: “Yo me remito a hacer lo que tengo obligación de hacer: ante la presunción de un delito remitir a la Fiscalía las actuaciones”, afirmó.

Por otra parte, García señaló que “no es la primera vez” que Familiares realizó una solicitud de acceso a la información para conocer el contenido de las actas de Gilberto Vázquez, y aunque no pudo decir con exactitud cuántas veces la hizo, indicó que la anterior fue el 8 de mayo de 2019, y no fue contestada. Las nuevas autoridades recibieron la solicitud el 17 de junio de este año, que fue respondida el 11 de agosto. El ministro destacó que todo el material estaba en la sede ministerial: “La verdad, estaba allí”. Por su parte, el presidente del PN, Pablo Iturralde, consideró que el Frente Amplio debe brindar explicaciones sobre su actuación en este tema: “Tiene la responsabilidad histórica de haber tenido la información y no haberla hecho pública, cosa que claramente resulta de la documentación”, resaltó.

Iturralde leyó la declaración emitida por el directorio del partido tras la extensa reunión que mantuvo esta mañana, en la cual expresa “su profundo rechazo a los atroces hechos confesados [y] realizados por Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor de 2006 de los que se ha tomado conocimiento”, su “total apoyo ante lo actuado por el gobierno nacional por medio de su ministro de Defensa, Javier García, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón” y reafirma su “compromiso con la transparencia y la verdad, rechazando toda opacidad en estos temas”.