El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, recibió este miércoles en la sede de la cartera a las autoridades de los partidos políticos con representación parlamentaria, con quienes conversó sobre la necesidad de preservar la convivencia durante la campaña hacia las elecciones departamentales del 27 de setiembre. Tras el encuentro, informó en una conferencia de prensa que la reunión fue realizada en consulta con el presidente Luis Lacalle Pou para convocar al sistema político a “llevar adelante el mejor clima posible” para el proceso electoral.

Larrañaga dijo que se planteó a las autoridades de los partidos la necesidad del “pleno cumplimiento de las normas para asegurar la vigencia de la democracia y la libertad de los partidos, algo tan caro a la historia y la tradición de nuestro país”, y llamó a “evitar toda circunstancia que pueda generar fricciones y enfrentamientos que no pueden estar en el marco de la democracia uruguaya”.

Además, señaló que la reunión de este miércoles fue “un diferencial notable de la democracia uruguaya” y que el rol que debe cumplir el ministerio en la custodia de los 7.122 circuitos en todo el país “marca el compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la plena vigencia y libertad de los partidos políticos”. “Este es el objetivo buscado, y que con satisfacción pudimos recrear hoy en el Ministerio del Interior, para el regocijo de lo que significa la democracia en nuestro país, más allá de sus imperfecciones, dificultades, discusiones o de los eventuales enfrentamientos que se puedan haber dado en su momento”, agregó.

Consultado sobre cómo evaluaba el actual clima político en el país, Larrañaga respondió: “No podemos magnificar, pero tampoco esconder algunos episodios que no han estado a la altura de los antecedentes, pero también a veces esa pasión puesta en lo local genera esos desarrollos que no son bienvenidos en el clima electoral del país”. El ministro se refirió a los hechos de violencia ocurridos en Salto y señaló que tanto desde el punto de vista policial como de la Fiscalía no se trató de un hecho de violencia política, aunque advirtió que la investigación aún está en curso.

Larrañaga informó también que envió una carta al directorio del Partido Nacional expresando que no va a participar en la contienda electoral de ninguna forma, para contribuir a ese clima. Sobre ese punto, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo a la diaria que se trata de “una actitud para enaltecer” el proceso electoral, que fue bien recibida por las autoridades partidarias, y recordó que en los gobiernos del Frente Amplio (FA), cuando Jorge Bruni fue ministro, hizo lo mismo. En cuanto a la situación actual, Iturralde dijo que “siempre ha habido algún tipo de violencia” y recordó el atentado que sufrió Líber Seregni en la campaña electoral de 1971. “En la campaña del 71 casi todos los candidatos andaban armados para defenderse. Hoy hay un clima bastante pacífico”, agregó.

El presidente del Comité Eejecutivo Nacional del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a la diaria que durante el encuentro también se habló de los aspectos logísticos de la elección, en el marco de la pandemia, y planteó que “no hay una respuesta sencilla para evitar aglomeraciones”. Además, destacó el “valor simbólico” de la reunión como forma de “mostrar un clima de convivencia y respeto recíproco”. Consultado sobre su valoración sobre el actual clima político, Sanguinetti dijo que “siempre hubo incidentes” y agregó que “los tiempos no son peores que los anteriores” y que “no hemos recibido grandes episodios”.

En tanto, en una rueda de prensa el presidente del FA, Javier Miranda, calificó la reunión de un gesto importante, que reafirma el espíritu democrático del país. Consultado sobre si los hechos ocurridos en Salto eran un caso de violencia política, respondió que el ataque ocurrió cuando las víctimas estaban colgando carteles del FA y subrayó que ya se desmintió que el agresor sea militante del Movimiento de Participación Popular.

En la reunión participaron también el senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), los diputados Iván Posada (Partido Independiente) y César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente), y Edgardo Novick (Partido de la Gente).