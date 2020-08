El candidato a la Intendencia de Rocha por el Partido Nacional (PN) José Carlos Cardoso tomó distancia de las declaraciones del candidato de Cabildo Abierto (CA) por el mismo lema, Martín Rodríguez, quien propone eliminar el “turismo de hippies” del departamento y apuntalar el “turismo de nivel” como el que, a su entender, hay en Maldonado.

“No estoy de acuerdo. Rocha tiene que tener un amparo a toda la diversidad. Rocha es un crisol de oportunidades para veranear”, dijo Cardoso a la diaria. “No tenemos que calificar a los turistas si son hippies, si son jóvenes, si son melenudos. No tenemos que hablar de las características del turista. Tenemos que recibir turistas. El turista tiene que venir a Rocha. Nosotros no le ponemos condiciones”, señaló.

También dijo que no le “preocupa” que el turismo de Rocha “sea de hippies”. “Me encanta que sea de hippies”. “¿Qué viene a hacer al Polonio un hippie? Me parece bárbaro, si el Polonio es un lugar maravilloso, de una enorme diversidad. ¿Mañana vamos a prohibir que los homosexuales vengan a Rocha? ¿Por qué clasificar al turista? No tenemos que clasificarlo”, sentenció.

Si bien reconoce que integra el mismo lema que Rodríguez, señaló que hay “diversidad, por supuesto”. “Yo respeto mucho al que piensa diferente, pero trabajo para otro departamento de Rocha. Yo quiero un departamento de la diversidad”, dijo y aclaró que, “por supuesto”, siempre en el marco de la ley.

Según dijo Rodríguez a Búsqueda, “el nivel de turismo que llega al departamento empezó a decaer” cuando “se le abrió la puerta al turismo de hippies”, al que describió como “comunidades enteras conformadas por gente que no trabaja ni estudia”, “sólo plantan marihuana, ponen cuatro palos, pescan, roban, rastrillan y esas cosas que deterioran la visión del departamento”.