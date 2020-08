La semana pasada terminaron de llegar a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado las últimas desgrabaciones del expediente judicial para tratar la solicitud de desafuero que hizo el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El fiscal Rodrigo Morosoli espera a que el Parlamento levante los fueros al senador para imputarlo por un delito de omisión de denuncia, por no comunicar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal militar que en 1973 arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, integrante de la comisión, dijo a la diaria que se resolvió tratar el desafuero el 1º de setiembre, con un criterio de “no abrir la discusión”, para debatirlo luego en la Cámara de Senadores. Bianchi sostuvo que ya leyó todos los documentos sobre el caso y tiene una opinión, pero no la adelantará porque el 26 de agosto se reunirá toda la bancada del Partido Nacional para debatir el tema.

Agregó que está estudiando el pedido de desafuero con un “criterio jurídico”, porque el tema de los fueros es jurídico y no político. “Que tenga consecuencias políticas es otro tema, pero los que somos abogados lo enfocamos desde el punto de vista jurídico: [se trata de determinar] si en la carpeta fiscal hay elementos que ameriten el levantamiento de los fueros de un legislador por parte de la cámara, que es la dueña de los fueros. Por eso no nos mueve la opinión si Manini quiere o no que le levanten los fueros”, finalizó.