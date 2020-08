“Pivel, Pivel, el IPA no es cuartel”, gritaban los estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) durante la ocupación del centro de estudios, iniciada en la medianoche del 24 de octubre de 1985. Juan Pivel Devoto, un reconocido historiador e investigador, perteneciente al Partido Nacional, se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, organismo que se había negado a dialogar sobre la plataforma reivindicativa del Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA). Pivel solicitó a la Policía que desocupara el instituto, lo que ocurrió el 27 de octubre. En el operativo, a cargo de la por entonces Guardia de Coraceros, los efectivos golpearon a varios estudiantes y 118 fueron detenidos y liberados más tarde. Pero mientras sucedía esto, los diputados del Frente Amplio Gilberto Ríos y Carlos Negro concurrieron al lugar para interceder por los estudiantes reprimidos, y ambos fueron maltratados por la Policía. Negro, además, fue detenido y llevado a una comisaría en un camión policial, donde permaneció varias horas, en lo que significó una violación a los fueros parlamentarios de ambos legisladores. Todo esto sucedía durante el primer año de gobierno del colorado Julio María Sanguinetti, que había comenzado el 1° de marzo, después de 12 años de dictadura cívico-militar.

El documental Efectos de transición, 1985, con la dirección e investigación del profesor de Historia Brian Lanfranco, egresado del IPA, narra estos hechos a partir de entrevistas a diversos protagonistas e investigadores, intercalando cuidadosamente imágenes de la época. “Egresé en 2016. Actualmente estoy haciendo una maestría en Tecnología Educativa, y estoy perfilado en el área de Didáctica, de las TIC [tecnologías de la información y comunicación], y además he encontrado algunos intersticios para meterme en algún área de investigación. El documental fue como un despertar de este interés, por estar en eso de la indagación, del conocimiento también inédito, que si bien puede estar plasmado sobre períodos en los que hay mucha bibliografía y mucha academia, este suceso no está registrado más que en la memoria de algunos que lo recuerdan como anécdota”, cuenta a la diaria Lanfranco.

La desocupación del IPA se convirtió en una piedra en el zapato del primer gobierno de Sanguinetti. Lo sucedido con Ríos y Negro desembocó en la primera interpelación a un ministro después de la recuperación democrática. El diputado Yamandú Fau (por entonces frenteamplista) interpeló al ministro del Interior, Carlos Manini Ríos (tío del actual senador Guido Manini Ríos), en una maratónica sesión que duró más de 24 horas y que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. La posibilidad de que Manini Ríos fuera censurado llevó a Sanguinetti a respaldarlo en tal grado que amenazó a los parlamentarios con acudir a los artículos de la Constitución que habilitan al presidente a la disolución del Parlamento y el llamado a nuevas elecciones. No ocurrió ni una cosa ni la otra, y después de que se enfriaron los ánimos, Sanguinetti removió al ministro, en abril de 1986. En el trabajo audiovisual hay información, opinión, análisis y hasta anécdotas políticas sin desperdicio, sobre todo en relación con la interpelación, cómo se decidió, se preparó, y se intentó “arreglar” a último momento, tal como lo cuenta Fau.

Lanfranco aborda en el documental los conceptos de transición, autoridad-autoritarismo, laicidad-libertad de expresión y democracia. “Lo que se llama transición democrática va desde 1985 a 1990, el [primer] gobierno de Sanguinetti, pero con la diferenciación que hace Gerardo Caetano, que habla de la dictadura transicional, que va desde 1980 a 1985. Mi idea inicialmente fue romper con el mito, que está instaurado aún, de que el 1° de marzo de 1985, con Julio María Sanguinetti, hay un gobierno elegido democráticamente, pero no es que se cortan todos los elementos que estuvieron instalados durante 12 años de dictadura. Hay que ver también esas continuidades”, dice Lanfranco.

En el documental aparecen, entrevistados en su calidad de estudiantes en 1985 Marcel Suárez, Cristina Quinteros, Fernando Varela y Óscar Destouet (estudiante y secretario general de ASCEEP-FEUU); los diputados Gilberto Ríos y Yamandú Fau; los analistas históricos Carlos Demasi, Destouet y Ema Zaffaroni; y quien era presidente en 1985, Julio María Sanguinetti. Para Lanfranco, se intentó “representar todas las voces –la institucionalidad, los estudiantes, los diputados, los propios protagonistas–, lo que le da un valor muy interesante”, aunque reconoce que le hubiera gustado entrevistar a más estudiantes “de los que estuvieron adentro” del IPA.

Cine para educar

Lanfranco explica que en 2016 estaba cursando en el IPA la asignatura Historia, y estaba estudiando en el programa Cineduca, “que acompaña a los docentes en realizaciones audiovisuales” y que el año pasado cumplió diez años de trabajo con futuros docentes. “Generalmente son realizaciones audiovisuales cortas, de cinco a ocho minutos. Cosas muy concretas. El plan apunta a que los docentes adquieran algunas técnicas vinculadas al audiovisual. Ese año estaba haciendo el seminario con [el profesor] Carlos Demasi, y justo uno de los aspectos que se abordaba era la transición democrática”. Cuenta que fue un artículo de [el diputado] Guillermo Chifflet, escrito en noviembre de 1985 en el semanario Brecha, en el que afirma que “el país se desliza hacia el autoritarismo”, el que lo llevó a comenzar a indagar en los hechos.

Durante dos años trabajó en el documental, junto a Cineduca, en “el primer largometraje que apoyaron”, y lo terminó en marzo de este año, justo antes de que se declarara la emergencia sanitaria.

Sobre el proceso de elaboración explica que fue “como en capítulos”. “Lo que se tuvo en cuenta fue primero la ocupación del IPA, todo el proceso de cómo y por qué se llegó a eso. Después, la desocupación y todo lo que conllevó, quién es el que la ordena. Ahí aparece Pivel Devoto, una figura polémica pero, después del tiempo, reivindicada en muchos aspectos. Por un lado, los estudiantes cantaban ‘Pivel, Pivel, el IPA no es cuartel’ y después hablaron de sus condiciones democráticas por destituir a profesores que habían sido puestos a dedo en tiempos de dictadura”. “Después el documental aborda los conceptos de laicidad, autoridad-autoritarismo, y el impacto político que tuvo la ocupación: ya no se habló de la plataforma reivindicativa del CEIPA ni del cogobierno, ni siquiera de que se había golpeado a algunos estudiantes, sino que sólo se hablaba de que se les había pegado a dos diputados”, afirma Lanfranco. El tema de la laicidad aparece a partir de que diversos medios de prensa ingresaron al IPA después del desalojo y mostraron carteles y pintadas de los estudiantes, “con contenido político pero apartidario”. “Se preguntaban: ¿estos son los docentes que se están formando en este lugar?”, dice Lanfranco.

Si bien antes había habido otros desalojos de ocupaciones, para el profesor de Historia este caso tuvo un impacto muy fuerte por lo que representaba “que estuvieran instalados allí policías armados, caballos, los camiones de los coraceros; todo implicaba una fuerza psicológica muy grande, que despertó el miedo, que les hizo recordar otros tiempos”.

Material didáctico

Lanfranco explica que uno de los objetivos del documental es utilizarlo como “un material didáctico”. “Cumple muchas funciones, desde el poder afianzarme en el lenguaje audiovisual, ir investigando, la búsqueda que me despierta mucha curiosidad, pero además [crear] un material que yo pueda llevar a clase. Por ejemplo, que en una clase de bachillerato, los estudiantes puedan ver el contenido pero también reflexionar sobre los contenidos, y que les despierte la curiosidad y me pregunten cómo investigué, cómo llegué a realizar el audiovisual. He realizado algunos trabajos audiovisuales mucho más pequeños, más concretos, y te preguntan desde el programa que utilizaste hasta cómo llegaste a entrevistar a una persona. Entonces, permite mostrar el oficio de investigar”, concluyó.