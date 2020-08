El presidente Luis Lacalle Pou confirmó que a más tardar este martes firmará una serie de decretos para fomentar la producción y exportación de cannabis medicinal en Uruguay. Durante una visita a la localidad canaria Los Cerrillos, el mandatario sostuvo que se trata de una producción en la que Uruguay está “más avanzado” que otros países, y que ya existen solicitudes de exportación de algunas empresas. “Creo que va a tener un desarrollo importante en nuestro país y en distintas zonas que hoy pueden sufrir determinada depresión económica. Le juego unas fichas importantes, pero si no tomamos alguna acción es muy difícil”, subrayó.

Asimismo, Lacalle Pou fue consultado por el consumo de cannabis recreativo y sostuvo que él no es partidario de la regulación actual que rige en el país con el régimen de farmacias, en la medida en que implica subsidios, y que él “filosóficamente” está en contra de los registros” cuando los consumidores simplemente están disfrutando de la ley. No obstante, descartó cambios en el corto plazo, ya que el tema “no está entre las prioridades de gobierno”.

El mandatario, que sostuvo que Uruguay se encuentra aún lejos de la recuperación económica –“estamos peor que antes de la pandemia”–, confirmó el cierre de dos embajadas (una en Europa y otra en África), algo que había sido anunciado por el canciller Francisco Bustillo el domingo, además de algunos consulados en Brasil y en Argentina. También sostuvo que el viaje de Bustillo a España es “sumamente importante” para “estrechar lazos con Europa” y “determinar la firma del acuerdo con la Unión Europea”.

Lacalle Pou también opinó sobre el último censo sobre personas en situación de calle realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y se lamentó por el aumento de las personas que viven en esas condiciones “debido a la situación económica”; “son el último eslabón de la cadena social, que sufre las consecuencias de no poder pagarse un techo, una pensión o un alquiler”, afirmó. No obstante, resaltó que su gobierno haya aumentado su capacidad para dar refugio a las personas, y que en esta tarea no sólo participe el Mides sino también las Fuerzas Armadas.