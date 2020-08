La candidata para la Intendencia de Montevideo (IM) por la coalición de gobierno, Laura Raffo, dijo que si el Frente Amplio (FA) gana las elecciones departamentales llevará adelante una suerte de gobierno paralelo al gobierno nacional. “Está dicho entre líneas en el programa”, aseguró. Según Raffo, eso se desprende cuando en el programa se plantea que la comuna debe “enfrentar al gobierno nacional neoliberal de derecha”: con esa “declaración de principios tan fuerte e ideológica” están “construyendo muros y barreras” en el intercambio con el Poder Ejecutivo, manifestó.

En rueda de prensa, durante el lanzamiento de la Lista 909 del Partido Independiente (PI) en apoyo a su candidatura, Raffo expresó que su forma de pensar es “sumamente distinta” a la de los candidatos frenteamplistas Carolina Cosse, Álvaro Villar y Daniel Martínez. Subrayó la necesidad de intercambio y trabajo en conjunto con el gobierno para “hacer las cosas de una manera distinta y traer de una vez por todas soluciones a la limpieza, el transporte, la iluminación y la convivencia”.

Además, dijo que si los candidatos a la IM de la coalición de izquierda no están de acuerdo con el “propio párrafo que presentan en su programa, lo ideal sería que lo quitaran, para dar más transparencia a las personas de qué es lo que van a hacer”. “No está escrito en mármol”, expresó. De todas formas, señaló que si llega a ganar el FA, “la voluntad del gobierno nacional” para dialogar “va estar”, pero “duda” de que sea así desde los frenteamplistas.

Raffo sostuvo que la coalición propone para el gobierno departamental un modelo sostenido en “tres pilares fundamentales”: “ser muy cercano a la gente y resolver sus problemas cotidianos”; “coordinar con el gobierno nacional para potenciar acciones y trabajar en equipo”, y hacerse “cargo” de las cosas que debe. En cuanto a este último punto, aseguró que “muchas veces” en los discursos de los candidatos del FA se pone al ciudadano o sindicatos “como excusa de no haber realizado las cosas” cuando la responsabilidad es del gobernante.

Para la candidata, haber mantenido reuniones con el presidente Luis Lacalle Pou y la presencia de integrantes de gobierno en varios de sus actos no marca un acercamiento a su candidatura ni un distanciamiento con los postulantes opositores. “No me parece para nada que marque eso. Yo he visto al presidente varias veces porque él es mi referente político. Ahora es notorio cuando lo veo porque es el presidente y lo hago en Torre Ejecutiva, pero antes era en situaciones más privadas”, manifestó.

En el acto estuvo presente el dirigente del Partido Independiente y director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, quien había renunciado a la suplencia de Raffo. En diálogo con la diaria, sostuvo que a pesar de ocupar un cargo en el gobierno “no hay ningún obstáculo constitucional o legal” que le impidiera acompañar el lanzamiento de la lista como integrante del PI. También estuvieron presentes el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, y el diputado Iván Posada.